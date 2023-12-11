حصاد 2023.. أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للألعاب

تمتاز أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للألعاب بحجم الشاشة الكبير، والمعالج القوي، وعمر البطارية الطويل. فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو، وتبحث عن جهاز لوحي مناسب للألعاب، فتحقق من جميع هذه المزايا قبل الشراء.

إذ يساعد حجم الشاشة الكبير ودقتها العالية في توفير تجربة لعبة ممتعة، أما المعالج القوي، فهو يضمن السلاسة أثناء اللعب وتجنب أي تأخير، وفيما يتعلق بالبطارية، فمن المهم أن تكون سعتها كبيرة، وتمتاز بالعمر الطويل لمنع الحاجة إلى شحنها كثيرًا، وتجنب انخفاض طاقتها بسرعة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل الأجهزة اللوحية المناسبة للألعاب في عام 2023:

1- جهاز Asus ROG Flow Z13:

يمتاز جهاز Asus ROG Flow Z13 بأنه جهاز لوحي وحاسوب محمول في الوقت نفسه، فهو يأتي مع لوحة مفاتيح يمكنك فصلها عن الشاشة، وهو مناسب للألعاب، ولأداء المهام الخاصة بالعمل أيضًا، ويضم شاشة بقياس قدره 13.4 بوصة؛ مما يوفر مساحة مناسبة للّعب والعمل، ويعمل بأحدث المعالجات من إنتل ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تتمتع بأداء قوي.

يعمل هذا الجهاز بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i9-12900H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (RTX 3050 Ti)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11؛ مما يعني توفّر المزيد من الألعاب والخدمات أكثر من أي جهاز لوحي آخر مناسب للألعاب في هذه القائمة.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويُباع بسعر قدره 7331 ريالًا سعوديًا.

2- جهاز Samsung Galaxy Tab S9:

يُعدّ جهاز Galaxy Tab S9 اللوحي من أفضل أجهزة سامسونج اللوحية الرائدة المناسبة للألعاب وللدراسة والعمل أيضًا. ويضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 11 بوصة، ويأتي مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، كما يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) والبلوتوث 5.3.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية تبلغ سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 بسعر يبدأ من 3099 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز iPad Pro (الجيل السادس):

iPad Pro (الجيل السادس) هو جهاز لوحي متميز مناسب للألعاب وللأعمال الثقيلة، ويأتي بتصميم أنيق، ويتوفر بخيارين من حجم الشاشة، هما: 11 بوصة أو 12.9 بوصة، ويضم شاشة من نوع (Liquid Retina XDR mini-LED)، وهي مغطاة بطلاء مقاوم لبصمات الأصابع ومضاد للانعكاس.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع M2 من آبل الثماني النوى، ويتوفر بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 16 ويدعم الترقية إلى نظام iPadOS 17.

يضم جهاز iPad Pro 2022 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يُباع جهاز iPad Pro 2022 بسعر يبدأ من 3299 درهمًا إماراتيًا.

4- جهاز iPad Air (الجيل الخامس):

يضم جهاز iPad Air (الجيل الخامس) شاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس قدره 10.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2360 × 1640 بكسل، وبكثافة تبلغ 264 بكسلًا في البواصة الواحدة. ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز بمعالج M1 من آبل الثماني النوى وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15.4 ويدعم الترقية إلى نظام iPadOS 16.5، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) وتقنية البلوتوث 5.0.

يحتوي جهاز iPad Air (الجيل الخامس) على بطارية تبلغ سعتها 7606 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 256 جيجابايت.

يُباع جهاز iPad Air 2022 بسعر يبدأ من 2699 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز Galaxy Tab A9:

يُعدّ Galaxy Tab A9 أفضل جهاز لوحي من سامسونج مناسب للألعاب يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويضم هذا الجهاز شاشة من نوع (TFT LCD)، بقياس قدره 8.7 بوصات، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز بمعالج (Mediatek Helio G99) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.

يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 4 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 128 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

كما يدعم جهاز Galaxy Tab A9 شبكات الواي فاي (Wi-Fi ac)، وتقنية البلوتوث 5.3. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يُباع جهاز Galaxy Tab A9 بسعر يبدأ من 749 ريالًا سعوديًا.

6- جهاز +Galaxy Tab S9 FE:

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 FE اللوحي مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

ويضم هذا الجهاز شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 12.4 بوصة، وتدعم خاصية (تعزيز الرؤية) Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين، وهذا يسمح لك بالاستمتاع بتجربة اللعب بألعاب الفيديو حتى في الخارج.

يعمل جهاز +Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج.

يحتوي جهاز +Galaxy Tab S9 FE على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا. ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويحتوي أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يُباع جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 2199 ريالًا سعوديًا.

7- جهاز Honor Pad X9:

يضم جهاز Honor Pad X9 شاشة من نوع (TFT LCD)، بقياس قدره 11.5 بوصة، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يعمل جهاز Honor Pad X9 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 610)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MagicOS 7.1.

يتوفر جهاز هونر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi ac) وتقنية البلوتوث 5.1.

يحتوي جهاز Honor Pad X9 على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 10 واط.

يُباع الجهاز اللوحي Honor Pad X9 بسعر قدره 799 ريالًا سعوديًا.

8- جهاز HUAWEI Matepad Pro 11:

يضم جهاز HUAWEI Matepad Pro 11 شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 11 بوصة، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل جهاز هواوي Matepad Pro 11 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 870 5G) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 650)، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1.

يتوفر جهاز هواوي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) وتقنية البلوتوث 5.1.

يحتوي جهاز HUAWEI Matepad Pro 11 على بطارية تبلغ سعتها 7250 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 22 واطًا.

يُباع جهاز HUAWEI Matepad Pro 11 بسعر قدره 1935 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

9- جهاز OnePlus Pad:

يمتاز جهاز OnePlus Pad بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والشاشة ذات زوايا ضيقة كي تحتل نسبة تبلغ 88% من الواجهة الأمامية للجهاز وهذا يعزز تجربة اللعب بألعاب الفيديو. كما يمتاز OnePlus Pad بأنه رقيق وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ ارتفاعه 6.54 مم، ويزن 552 جرامًا فقط.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 11.61 بوصة، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل OnePlus Pad بمعالج (MediaTek Dimensity 9000) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10)، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 13.1.

يتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا؛ إذ يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال ساعة واحدة فقط.

يُباع جهاز OnePlus Pad بسعر يبدأ من 2469 ريالًا سعوديًا.

10- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يضم جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 11.2 بوصة، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعمل جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بمعالج (Mediatek Kompanio 1300T) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9)، ويعمل بنظام أندرويد 12، وسيكون إصدار أندرويد 14 هو آخر تحديث يحصل عليه هذا الجهاز.

يتوفر جهاز لينوفو Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، ويستغرق شحنها بالكامل ساعتين ونصف.

يُباع جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بسعر يبدأ من 320 دولارًا.