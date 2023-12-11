جوجل تطور ميزة التحرير في تطبيقها للرسائل

تطور جوجل ميزة جديدة لتطبيقها للرسائل يطلبها المستخدمون ويحتاجون إليها كثيرًا، وهي تحرير الرسائل، التي من شأنها أن تتيح لك تعديل الرسالة بعد إرسالها.

وأضافت الشركة سابقًا العديد من المزايا الجديدة إلى تطبيقها للرسائل من أجل زيادة جاذبيته لمستخدمي RCS وتوفير المزايا التي يراها المستخدم عادةً ضمن واتساب وتيليجرام.

وحصل مستخدمو الإصدار التجريبي من التطبيق على مزايا Photomoji وتأثيرات الشاشة وإلغاء الضوضاء للرسائل الصوتية والملصقات المتحركة، إلى جانب مجموعة من الأشياء الأخرى التي أطلقتها جوجل.

وأضافت جوجل بعض العلامات المتعلقة بتطوير هذه الميزة في الإصدار التجريبي من تطبيق الرسائل التي تشير إلى أن ميزة تحرير الرسائل قد تكون حقيقية.

وحصلت الإصدار التجريبية الصادرة في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر على هذه العلامات، إلى جانب وجود بعض التعليمات البرمجية ضمن التطبيق التي تعطي بعض التلميحات بخصوص ميزة تحرير الرسائل.

وتشير العلامة الأولى إلى تمكين واجهة مستخدم التحرير للرسالة التي يريد المستخدم تحريرها، وتتعلق العلامة الثانية بتحميل سجل تحرير الرسائل من قاعدة بيانات الرسائل.

ويبدو أن العلامة الثالثة تتعلق بمعالجة الرسالة المحررة بمجرد أن يحررها المستخدم، في حين تشير العلامة الرابعة إلى معالجة الرسالة المحررة للمستخدم الذي يستقبلها.

ولا يؤدي تمكين هذه العلامات إلى أي شيء في الوقت الحالي لأن هذه الميزة لا تزال قيد التطور.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي إذا كان هناك حد زمني من أجل تحرير الرسائل، أو إذا كان المستلم يستطيع رؤية سجل التعديل، مع أن التعليمات البرمجية لتطبيق الرسائل تشير إلى أن الميزة تعمل إلى جانب بروتوكول المراسلة RCS.

وظهرت الدلائل على تطوير هذه الميزة في الوقت الذي أصبحت فيه ميزة تحرير الرسائل شائعة بشكل متزايد في تطبيقات المراسلة الأخرى.

وأضافت آبل في العام الماضي خيارًا لمستخدمي iMessage من أجل تحرير الرسائل المرسلة باستخدام نظام التشغيل iOS 16، وأصدرت واتساب في وقت سابق من عام 2023 ميزة مماثلة.

ويمتلك المستخدم في كلتا الحالتين قدر محدود من الوقت من أجل تحرير الرسائل المرسلة، وهو دقيقتان لمنصة iMessage وخمسة عشر دقيقة لمنصة واتساب.

وتتيح لك كلتا الخدمتين أيضًا حذف الرسائل بعد إرسالها، مع أنه لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لتطبيق رسائل جوجل.