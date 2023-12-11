ثردز يحصل على نسخته من الوسوم

حصل تطبيق ثردز على نسخته من ميزة الوسوم، وتطلق شركة ميتا على الميزة الجديدة اسم علامات الموضوع، مما يؤكد اختلافها عن الوسوم من خلال التركيز على المجتمع بصفتها أولوية.

وأصبحت علامات المواضيع متاحة الآن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد اختبارها خلال الأسابيع القليلة الماضية في أسواق مختارة.

وتحسن الميزة وظيفة البحث داخل التطبيق، وتوفر المزيد من الطرق للمستخدمين من أجل العثور على المناقشات ذات الصلة في التطبيق.

وتساعد علامات الموضوع، التي تشبه الوسوم، في توجيه المحادثات ضمن التطبيق، وتحفز المزيد من التفاعل الموضعي بخصوص أي موضوع تريده.

وكانت ميتا حذرة جدًا في طرح العلامات، لأنها تريد إيجاد بيئة إيجابية ضمن التطبيق، وتقليل إساءة استخدام هذه الميزة.

ويستطيع المسوقون التفاعل مع المستخدمين وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية من خلال إنشاء حسابات وتوليد حركة مرور عضوية، مع أن الإعلانات غير متاحة حاليًا عبر ثردز.

ويبسط استخدام علامات الموضوع على المستخدمين عملية اكتشاف المنشورات والتفاعل مع العلامات التجارية.

وتحتوي علامات الموضوع على بعض الاختلافات الأساسية عن الوسوم، التي توفرها ميتا عبر منصة إنستاجرام.

ولا تحتاج العلامات التجارية إلى إضافة الرمز “#” عند إضافة العلامات، وذلك نظرًا إلى أن علامات الموضوع ليست وسوم.

وتدعم علامات الموضوع العبارات ذات المسافات، كما تدعم الأحرف الخاصة. ويسمح ثردز بعلامة واحدة فقط لكل مشاركة.

وتحاول ميتا تحسين جودة مجتمع ثردز من خلال تقديم نهج جديد لاستخدام العلامات، والابتعاد عن الطرق التقليدية لاستخدام الوسوم.

وتثق ميتا بأن إدخال علامات المواضيع قد يساهم في تحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على سهولة استخدام التطبيق.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام: “إذ نشرت عبر ثردز، فإن هذه طريقة رائعة من أجل التواصل مع الأشخاص المهتمين بالموضوعات التي تتناولها، وهي طريقة مفيدة من أجل التعمق أكثر في اهتماماتك”.

وأضاف موسيري: “تعد هذه مجرد خطوة واحدة عبر طريق طويل من أجل بناء مساحة تعزز المحادثة الصحية”.