تيك توك تستأنف التجارة الإلكترونية في إندونيسيا

أبرمت تيك توك صفقة مشروع مشترك مع شركة التقنية الإندونيسية العملاقة GoTo من أجل إعادة تشغيل أعمال التسوق عبر الإنترنت في البلاد.

وتخطط المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية من أجل استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار على المدى الطويل في منصة التجارة الإلكترونية الكبرى في إندونيسيا Tokopedia.

وأغلقت تيك توك في شهر أكتوبر متجرها في إندونيسيا امتثالًا للقواعد الجديدة في الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا.

ولدى تيك توك نحو 125 مليون مستخدم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تحويل قاعدة المستخدمين الكبيرة هذه إلى مصدر رئيسي لإيرادات التجارة الإلكترونية.

وتشتري المنصة بموجب الصفقة ما يزيد قليلًا عن نسبة 75 في المئة من Tokopedia مقابل 840 مليون دولار أمريكي مع إدماج أعمال متجرها في إندونيسيا مع Tokopedia.

وتتلقى Tokopedia سند إذني بقيمة مليار دولار أمريكي من تيك توك يمكن استخدامه من أجل تمويل احتياجات رأس المال العامل.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: “تبدأ الشراكة الإستراتيجية بمدة تجريبية تنفذ بالتشاور الوثيق مع الجهات التنظيمية ذات الصلة وإشرافها”.

وأوضحت تيك توك أنها تعمل مع GoTo من أجل الترويج للسلع الإندونيسية عبر المنصات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد في تطوير إستراتيجياتها للإنتاج والمبيعات.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن حظرت الحكومة الإندونيسية التسوق عبر الإنترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل حماية التجار الصغار وبيانات المستخدمين.

ويستخدم العديد من سكان إندونيسيا – الذين يزيد عددهم عن 270 مليون نسمة – منصات التواصل الاجتماعي بنشاط، وكانوا يشكلون سوق البيع بالتجزئة الكبرى عبر الإنترنت لمنصة تيك توك قبل دخول الحظر حيز التنفيذ في شهر أكتوبر.

وجاء الإعلان عن الحظر بعد أن قال جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي، في شهر سبتمبر: “نحن بحاجة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. يمكن أن تكون جيدة جدًا إذا كانت هناك لوائح، مع أنها قد تصبح سيئة إذا لم تكن هناك أي لوائح”.

وارتفعت في السنوات الأخيرة تجارة التجزئة عبر الإنترنت في إندونيسيا، ويتوقع بين عامي 2018 و 2024 أن تزيد قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية بمقدار ستة أضعاف لتصل إلى 44 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي في البلاد.

ويعمل متجر تيك توك على زيادة حصته السوقية منذ إطلاقه قبل عامين في سوق التسوق عبر الإنترنت في إندونيسيا، الذي تهيمن عليه منصات، مثل Tokopedia و Shopee و Lazada.

وتعد اللوائح في إندونيسيا بمنزلة انتكاسة أخرى للمنصة الصينية، التي خضعت للتدقيق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.