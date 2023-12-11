السعودية تحقق إنجازات نوعية في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار خلال عام 2023

تمكن قطاع الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في المملكة العربية السعودية من تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2023، ومن أهمها: وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بنسبة قدرها 6% مقارنة بعام 2022.

كما بلغ حجم استثمارات رأس المال الجريء نحو 3 مليارات ريال، في حين استقطبت المملكة استثمارات بمقدار 16 مليار ريال – أي ما يعادل 4.4 مليارات دولار – في مجال الحوسبة السحابية من كبرى الشركات العالمية.

وأطلقت المملكة خلال شهر أبريل الماضي أربع مناطق اقتصادية خاصة، تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التي توصف، على موقع المناطق الخاصة، بأنها وادي السيليكون السعودي الحاضن للتقنيات الرقمية الناشئة والمتقدمة، وتشمل محفزات وإعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال المتجهة إلى هذه الاستثمارات النوعية.

وقد أكّد معالي المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي ورئيس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في كلمة له خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية – الذي عُقد خلال شهر مايو 2023 – أهمية هذه المناطق الاقتصادية بوصفها محورية لحاضر ومستقبل المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

كما أطلقت المملكة خلال شهر يوليو 2023؛ مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) GAIA، التي أصبحت أكبر مسرعة في المنطقة للذكاء الاصطناعي بقيمة تبلغ 600 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إطلاق أكبر مسرعة وحاضنة أعمال للتقنيات العميقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الكراج).

تعمل مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) على تمكين منظومة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم العديد من البرامج التي تستهدف جميع مراحل الشركات الناشئة في المجال، واستقطاب الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المملكة.

وزادت أعداد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية، ووصلت إلى 18 شركة محققة قيمة سوقية وصلت إلى 108 مليارات ريال.

قطاع الفضاء:

حققت المملكة في قطاع الفضاء هذا العام إنجازًا علميًا كبيرًا، تمثل في إرسال أول رائدة فضاء سعودية، وهي (ريانة برناوي) إلى محطة الفضاء الدولية برفقة (علي القرني) رائد الفضاء السعودي، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وقد تمكن رواد الفضاء السعوديين من إجراء 14 تجربة علمية في محطة الفضاء، من بينها 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.

كما أظهر تقرير الفرص الاستثمارية في سوق الفضاء في السعودية – الذي أطلقته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال شهر نوفمبر 2023 – أن حجم سوق الفضاء في المملكة قد وصل إلى 400 مليون دولار خلال عام 2022.

القدرات الرقمية:

استطاع القطاع التقني في المملكة توفير ما يصل إلى 354 ألف وظيفة كأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، ووصلت نسبة تمكين المرأة في القطاع التقني إلى 35% مقارنة بنسبة قدرها 7% فقط في عام 2018.

منجزات العام..

رؤى الحاضر، وتطلعات المستقبل في قطاعٍ واعدٍ وطموح.#ميزانية_السعودية2024 pic.twitter.com/2XDGxNFXkK — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) December 9, 2023

ترتيب المملكة في المؤشرات الرقمية الدولية:

احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي، كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وذلك عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي، وذلك وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.