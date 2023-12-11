إكس تعتزم جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية

أعلن إيلون ماسك أن إكس تجلب قريبًا الفيديو إلى المساحات، وهي ميزة المحادثة الصوتية المباشرة عبر الشبكة الاجتماعية.

وقال ماسك: “تخطط إكس بحلول نهاية العام الحالي أو بحلول أوائل العام المقبل من أجل إطلاق الميزة. نعمل على إضافة الفيديو إلى المساحات بصفتها ميزة بسيطة يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها”.

وأشار ماسك إلى أن بث الفيديو ينتقل إلى الشخص الذي يتحدث حاليًا إذ كان هناك أكثر من متحدث واحد في المساحة الصوتية، وذلك على غرار الطريقة التي تعرض بها منصة Google Meet أو منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى المتحدث الحالي.

وأوضح ماسك أنه من المفيد رؤية لغة جسد الأشخاص أثناء حديثهم، إذ إن المستمع يحصل على المزيد من المعلومات إذا كان بإمكانه رؤية وجه ولغة جسد المتحدث إذا رغب في ذلك.

وتأمل إكس من خلال جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في أن تصبح وسيلة للمستخدمين من أجل المزيد من التفاعل مع الجمهور عبر الشبكة الاجتماعية دون الحاجة إلى الانتقال إلى منصة خارجية.

وأطلقت إكس خلال الصيف ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بث الفيديو المباشر عبر الشبكة الاجتماعية. وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير عروض بث الفيديو المباشر من منصات أخرى، مثل فيسبوك لايف وإنستاجرام لايف.

وكان ينظر إلى المساحات الصوتية عندما أطلقتها تويتر في عام 2021 للمرة الأولى على أنها منافس مباشر لمنصة كلوب هاوس، التي اكتسبت شعبية هائلة خلال جائحة فيروس كورونا.

ولم ينفذ إيلون ماسك منذ استحواذه على الشبكة الاجتماعية أي تغييرات كبيرة على ميزة المساحات الصوتية، بخلاف إعادة تسمية الميزة من مساحات تويتر إلى مساحات إكس.

ويبدو أن إكس أصبحت الآن جاهزة لنقل ميزة المساحات الصوتية إلى ما هو أبعد من المحادثات الصوتية فقط.

وجاء إعلان ماسك خلال مساحة صوتية مع أندرو تيت وفيفيك راماسوامي وأليكس جونز وشخصيات أخرى مثيرة للجدل.

واستضاف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مساحة صوتية بعد إعادة حساب أليكس جونز عبر المنصة بعد استطلاع رأي المستخدمين.

واشتهر جونز بترويج المؤامرات بخصوص حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك في عام 2012، الذي أودى بحياة 28 شخصًا.