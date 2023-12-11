آبل تواجه انتقادات لاذعة بسبب Beeper Mini

ألقت السيناتورة الأمريكية، إليزابيث وارن، بثقلها وراء Beeper Mini، وهو التطبيق الذي سمح لمستخدمي أندرويد بمراسلة مستخدمي آيفون عبر iMessage، حتى أغلقته آبل.

ونشرت وارن، المدافعة عن فرض قوانين مكافحة احتكار صارمة، دعمها لتطبيق Beeper Mini عبر إكس، وتساءلت عن سبب تقييد آبل لأحد المنافسين.

ويشير المنشور إلى أن خطوة آبل قد جذبت الآن انتباه المشرعين، الذين هم في وضع يسمح لهم بتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال صنع السياسات.

وجاء في المنشور: “رسائل الفقاعة الخضراء غير آمنة. لماذا تحظر آبل تطبيقًا جديدًا يسمح لمستخدمي أندرويد بالدردشة مع مستخدمي آيفون عبر iMessage؟. الدردشة بين المنصات المختلفة يجب أن تكون سهلة وآمنة”.

وأضافت: “يحمي المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا الكبرى الأرباح من خلال سحق المنافسين”.

واتخذت آبل إجراءات ضد Beeper، وهي شركة ناشئة أجرت هندسة عكسية لبروتوكول iMessage من أجل السماح لمستخدمي أندرويد بإرسائل رسائل الفقاعة الزرقاء مع مالكي أجهزة آبل عبر iMessage.

وقالت آبل في شرح قرارها بإيقاف وصول Beeper إلى خوادمها: “اتخذنا خطوات من أجل حماية مستخدمينا عبر منع التقنيات التي تستغل بيانات تسجيل الدخول المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage”.

كما أشارت أيضًا إلى أن تقنيات Beeper تشكل مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، ومنها احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي.

وعارضت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أمان Beeper، موضحة أنها غير قادرة على التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر وسائل غير مصرح بها تحتفظ بالتشفير من طرف إلى طرف عبر iMessage.

وردت Beeper على تصريحات آبل بأنها تقدم مستوى التشفير نفسه الذي تستخدمه منصة iMessage، مع أن تطبيقها لم يخضع لتدقيق أمني من طرف خارجي قبل إطلاقه، الأمر الذي كان من شأنه أن يعزز حجتها.

وحاول فريق Beeper خلال الأيام القليلة الماضية جعل تطبيق Beeper Mini يستمر في العمل، ونشرت الشركة الناشئة أن العمل مستمر بخصوص الانقطاع، وأنها تأمل قريبًا في الحصول على أخبار جيدة لنشرها.

وتأسست شركة Beeper قبل بضع سنوات على يد مؤسس ساعة Pebble الذكية، إريك ميجيكوفسكي، وقد استخدمت حلًا تقنيًا اكتشفه مراهق يتضمن الهندسة العكسية لبروتوكول iMessage.

وطورت Beeper في السابق حلًا واسعًا يجمع جميع تطبيقات الدردشة الخاصة بالمستخدمين في واجهة واحدة، وهو الحل البرمجي الذي أعادت تسميته منذ ذلك الحين ليصبح Beeper Cloud.

وأصبح Beeper Mini بعد ذلك تطبيقًا يركز فقط على جلب iMessage إلى أندرويد مقابل دولارين شهريًا، بهدف توسيع قدراته بمرور الوقت.