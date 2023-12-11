آبل تعتزم طرح MacBook Air بشريحة M3

تخطط آبل في غضون بضعة أشهر من أجل إطلاق الدفعة التالية من أجهزة ماك المزودة بشريحة M3، وتشمل هذه الدفعة نماذج MacBook Air الجديدة، في حين قد يضطر المستخدمون إلى الانتظار طويلًا ريثما تحصل أجهزة ماك المتطورة، مثل Mac Studio و Mac Pro، على نماذج مجهزة بشريحة M3.

وطرحت الشركة في أواخر شهر أكتوبر نماذج M3 من جهاز iMac المزود بشاشة بقياس قدره 24 بوصة، وجهاز ماك بوك برو المزود بشاشة بقياس قدره 14 بوصة، وجهاز ماك بوك برو المزود بشاشة بقياس قدره 16 بوصة.

ويعتقد الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج أن عمليات الإطلاق القادمة قد تشمل نماذج MacBook Air الجديدة.

ولن تحتوي النماذج المحدثة، التي تحمل الاسم الرمزي J613 و J615، على الكثير من التغييرات، باستثناء كونها تحديثًا للمواصفات.

ومن المتوقع إطلاق هذه الأجهزة في شهر مارس من العام القادم، وقد تروج آبل لأجهزة MacBook Air المزودة بشريحة M3 وشاشة بقياس قدره 13 بوصة و 15 بوصة بصفتها الأجهزة المناسبة لمالكي أجهزة ماك المزودة بشريحة إنتل أو أجهزة ماك المزودة بشريحة M1، وذلك بدلًا من استهداف مالكي أجهزة ماك المزودة بشريحة M2.

وطرحت آبل في شهر يونيو الماضي جهاز MacBook Air المزود بشريحة M2 وشاشة بقياس قدره 15 بوصة، لذا ربما لا يكون مشترو هذا المنتج مستعدين للترقية مرة أخرى.

وقد يمنح جهاز MacBook Air المزودة بشريحة M3 آبل الفرصة من أجل التخلص التدريجي من جهاز MacBook Air الصادر في عام 2020 والمزود بشريحة M1، وجعل جهاز MacBook Air الصادر في عام 2022 والمزود بشريحة M2 هو النموذج الجديد المنخفض السعر.

ويصل التحديث لاحقًا إلى النماذج المتطورة من أجهزة ماك، وتحديدًا Mac Studio و Mac Pro، إذ يتوقع ألا تحصل هذه الأجهزة على ترقية حتى نهاية عام 2024 على أقرب تقدير، إن لم يكن عام 2025، كما كتب جورمان.

ويعد من السهل جدًا في هذه الأيام فهم تشكيلة أجهزة ماك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحواسيب المحمولة.

وتقدم آبل فئتين رئيسيتين من أجهزة ماك بوك بحجمين مختلفين لكل منهما، إذ هناك جهاز ماك بوك برو المزود بشاشة بقياس قدره 14 بوصة و 16 بوصة، وجهاز MacBook Air المزود بشاشة بقياس قدره 13 بوصة و 15 بوصة.

ويستطيع المستخدمون التمييز بشكل واضح بين الخطين، إذ حصلت نماذج ماك بوك برو على شاشات كبيرة ومعالجات سريعة.