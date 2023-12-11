آبل تدرب موظفيها استعدادًا لإطلاق نظارة Vision Pro

بدأت شركة آبل التحضير لجلسات تدريبية لموظفيها العاملين في متاجر التجزئة على نظارة الواقع المختلط Vision Pro قبيل إطلاقها مطلع عام 2024 المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها الشركة تحضيرًا لإطلاق نظارة Vision Pro، التي أعلنت عنها الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.

ووفقًا لتقرير بلومبيرج، فإن آبل سوف تنقل عددًا محدودًا من موظفي كل متجر تابع لها إلى مركز تدريب أساسي، ليتلقوا تدريبًا على النظارة لمدة يومين، ثم يعودون إلى أماكن عملهم الأصلية لتدريب بقية زملائهم.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد أكثر من نصف المتاجر الرسمية التابعة لآبل حول العالم، سوف يُنقل بعض الموظفين جوًا إلى مركز التدريب بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث تهدف آبل إلى رفع كفاءة الموظفين في التعامل مع العملاء الذين يودون تجربة النظارة وشراءها، عبر مساعدتهم في إعداد النظارة ووضعها على الرأس بالطريقة الصحيحة، حتى لا تفسد تجربة الاستخدام.

وأضاف التقرير أن متاجر آبل ستبدأ قريبًا تلقي “معدات جديدة لتجميع نظارات Vision Pro وتعبئتها”، حيث سيضطر عملاء آبل على الأرجح إلى استلام المنتج من المتجر، حتى في حالة إجراء الشراء عبر الإنترنت.

وتشير التوقعات إلى أن آبل سوف تطرح نظارتها المنتظرة قبل شهر مارس/ آذار من العام المقبل، وذلك بسعر يبلغ 3500 دولارٍ أمريكي وسط شائعات تؤكد عزم الشركة طرح إصدارات لاحقة بأسعار منخفضة نسبيًا.