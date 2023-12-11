آبل تخطط لتبسيط تشكيلة آيباد

تعتزم آبل في عام 2024 إصلاح تشكيلة أجهزة آيباد في محاولة من أجل زيادة المبيعات وتقليل إرباك التشكيلة، وذلك وفقًا للصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج.

وكانت تشكيلة أجهزة آيباد قبل عقد من الزمن واضحة إلى حد ما، إذ كان هناك نموذجان رئيسيان، وهما النموذج الكبير والنموذج الصغير.

وأضافت آبل مع مرور الوقت المزيد من الخيارات، وإلى جانب أجهزة آيباد القياسية والصغيرة، كانت هناك نماذج جديدة منخفضة الجودة، ونماذج آيباد Air المتطورة ونماذج آيباد برو القوية.

وتمثلت الفكرة في جذب أنواع مختلفة من المستهلكين وبيع المزيد من الأجهزة اللوحية.

وحظي جهاز آيباد بزخم هائل منذ ظهوره في عام 2010 للمرة الأولى، وأرادت آبل الاستمرار في ذلك لدرجة أنها وضعت جهاز ماك لعدة سنوات في مرتبة متأخرة.

وأصبحت التشكيلة الآن مزدحمة ومربكة، ويمكن لقائمة الخيارات أن تربك المستهلكين في ظل وجود النماذج والأجيال المختلفة.

وتبيع الشركة في الوقت الراهن خمسة أجهزة آيباد، وهي آيباد برو وآيباد ميني وآيباد Air، بالإضافة إلى الجيلين التاسع والعاشر من آيباد العادي.

وتحتوي المنتجات في بعض الحالات على أحجام شاشات مختلفة قليلًا ومزايا متشابهة، وقد يكون من الصعب معرفة أي واحد تختار.

كما توفر الشركة مجموعة كبيرة من الملحقات، وغالبًا ما يكون من غير الواضح ما الوظائف الإضافية المتوافقة مع أي أجهزة آيباد.

وتبيع آبل حاليًا ثلاثة أقلام مختلفة من Apple Pencil، ولا يعمل القلم الجديد المنخفض الجودة مع جهاز آيباد الرخيص، في حين أن القلم المرتفع الجودة غير متوافق مع جهاز آيباد الحديث.

وتُعد هذه المجموعة المعقدة منطقية إذا حل جهاز آيباد محل جهاز ماك بصفته جهاز الحوسبة الرئيسي للشركة، مع أن هذا الأمر لم يحدث، لذا يتعين على الشركة الآن تبسيط مجموعة آيباد.

وتريد الشركة تقليل الارتباك بين آيباد برو وآيباد Air من خلال حصول جهاز آيباد برو على تغييرات كبيرة، ومنها شاشة من نوع OLED بقياس قدره 11 بوصة و 13 بوصة وتصميم حديث وشريحة M3 وملحق Magic Keyboard الجديد.

وتخطط آبل لإلغاء الجيل التاسع من آيباد، مما يسمح لها بالتخلص التدريجي ببطء من بعض أقلام Apple Pencil القديمة.

ويفترض جورمان أن تتخلص الشركة في البداية من قلم Apple Pencil لعام 2015، نظرًا إلى عدم وجود منفذ Lightning ضمن جهاز آيباد من أجل توصيله.

وربط جورمان شهر مارس بإطلاق جهاز آيباد Air الجديد المزود بشاشة بقياس قدره 11 بوصة و 12.9 بوصة مع شريحة M2.

ويعمل جهاز آيباد Air الجديد المزود بشاشة بقياس قدره 12.9 بوصة مع لوحة المفاتيح Magic Keyboard نفسها المتوفرة اليوم لجهاز آيباد برو.