محتالو أمازون استخدموا الرشا لكسب الملايين منها

رفعت أمازون دعوى قضائية على ما أسمته عصابة دولية من اللصوص الذين سرقوا بضائع بملايين الدولارات منها عبر سلسلة من عمليات الاحتيال من أجل استرداد الأموال التي تضمنت شراء المنتجات من خلال منصة التجارة الإلكترونية والسعي إلى استرداد الأموال دون إعادة البضائع.

وأعلنت منظمة تدعى REKK خدماتها من أجل استرداد الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ريديت وديسكورد، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة تيليجرام، حسبما ذكرت الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية واشنطن.

وتحدد الدعوى REKK وما يقرب من 30 شخصًا من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا بصفتهم متهمين بالمخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي أمازون من أجل الموافقة على عمليات السداد.

وقدمت REKK خدمة مدفوعة للمتسوقين الذين يتطلعون إلى الحصول على سلع مرتفعة الثمن بسعر رخيص من خلال استغلال نظام الإرجاع واسترداد الأموال، وفرضت عمولة على أساس قيمة الشراء على العملاء الذين حصلوا على سلع مرتفعة الثمن دون دفع ثمنها، مثل الحواسيب المحمولة وإطارات السيارات.

وقالت أمازون في دعواها القضائية: “يخدع مخطط المدعى عليهم أمازون من أجل معالجة المبالغ المستردة من أجل المنتجات غير المرتجعة، ويحتفظ المدعى عليهم بالمنتج ويستردون المبلغ بدلًا من إعادة المنتجات كما وعدوا”.

وتسرد الدعوى أكثر من اثنتي عشرة معاملة من شهر يونيو من عام 2022 إلى شهر مايو من عام 2023 على أنها تؤدي إلى استرداد مبالغ احتيالية.

وتشمل العناصر المشتراة منصات الألعاب والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة وكذلك عملة ذهبية عيارها 24 قيراطًا.

وحددت الشركة سبعة من موظفيها السابقين الذين شاركوا في السرقة بصفتهم مطلعين على بواطن الأمور من خلال تلقي رشًا بآلاف الدولارات للموافقة على المبالغ المستردة في ظل عدم إرجاع المنتجات.

وحصل أحد موظفي أمازون على رشوة مقدارها 3500 دولار بعد أن وافق على 76 عملية إرجاع مزيفة تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، في حين حصل موظف آخر على ما مقداره 5000 دولار من أجل الموافقة على 56 عملية إرجاع مزيفة تبلغ قيمتها أكثر من 75 ألف دولار.

وقد ينفق المتسوقون هذا العام ما مقداره 678 مليار دولار عبر مواقع أمازون العالمية، مما يجعلها هدفًا كبيرًا لعمليات الاحتيال التي تؤدي أحيانًا إلى لوائح اتهام جنائية ويتورط فيها المطلعون على بواطن الأمور في أمازون.

واتُهم في عام 2020 أحد موظفي أمازون في الهند بتلقي رشًا بقيمة تبلغ 100 ألف دولار من أجل منح تجار مختارين مزايا على الآخرين الذين يبيعون البضائع عبر الموقع.

وأوضحت الشركة في عام 2022 أنها أنفقت نحو مليار دولار ووظفت 15 ألف شخص من أجل مكافحة السرقة والاحتيال وإساءة الاستخدام عبر مواقعها.

وقال دارميش ميهتا، نائب رئيس أمازون المسؤول عن خدمات البائع، في منشور عبر منصة لينكدإن: “تتخذ الشركة عند اكتشاف الاحتيال مجموعة متنوعة من الإجراءات من أجل وقف النشاط، ومنها: إصدار التحذيرات، وإغلاق الحسابات، ومنع الأفراد المتورطين في الاحتيال من فتح حسابات جديدة”.