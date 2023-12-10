ما مزية TalkBack وكيف تستخدمها في هواتف سامسونج جالاكسي؟

أضافت جوجل مجموعة جديدة من مزايا إمكانية الوصول إلى نظام أندرويد، ومنها: TalkBack التي تساعد الأشخاص المكفوفين والذين يعانون ضعف البصر في استخدام أجهزة أندرويد الخاصة بهم بالاعتماد على إيماءات اللمس والملاحظات الصوتية.

تختلف طريقة تفعيل مزية TalkBack وخيارات الإعدادات الخاصة بها بناءً على الشركة المُصنعة للجهاز، وإصدار أندرويد الذي يعمل به الجهاز، وسنوضح فيما يلي المزيد من التفاصيل حول هذه المزية، وكيفية استخدامها في هواتف سامسونج جالاكسي:

أولًا: ما مزية TalkBack في هواتف سامسونج جالاكسي؟

مزية TalkBack هي واحدة من مزايا إمكانية الوصول المتوفرة في هواتف سامسونج جالاكسي، وتقدم هذه المزية ملاحظات صوتية حول محتويات الشاشة للأشخاص الذين يعانون ضعف الرؤية والمكفوفين؛ إذ تعمل هذه المزية قارئًا لمحتويات الشاشة لتسهيل استخدام هواتف سامسونج جالاكسي.

وعند تفعيل هذه المزية، يبدأ المساعد الصوتي تلقائيًا بقراءة جميع محتويات الشاشة، بالإضافة إلى قراءة الخيارات التي تلمسها أثناء التنقل في التطبيقات، وقراءة الإشعارات التي تظهر، كما يصف جميع الأزرار والقوائم التي تلمسها لحظيًا.

ثانيًا: كيفية تفعيل مزية TalkBack في هواتف سامسونج جالاكسي

لتفعيل TalkBack في هواتف سامسونج جالاكسي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك، ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility. انقر فوق خيار TalkBalk. فعّل خيار TalkBack في الجهة العلوية، ثم اختر (السماح) Allow. لتغيير الإعدادات الخاصة بلغة القراءة، انقر فوق خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إعدادات تحويل النص إلى الكلام) Text-to-speech settings، ثم (اللغة) Language، ثم اختر اللغة التي ترغب فيها. للتحكم في TalkBack عليك استخدام إيماءات معينة، وفي الصفحة الخاصة بتفعيل هذه المزية، ستجد ملاحظات توضح لك الإيماءات التي يمكنك استخدامها للتحكم في هذه المزية.

ثالثًا: كيفية إيقاف تشغيل مزية TalkBack

لإيقاف تشغيل TalkBack في هواتف سامسونج جالاكسي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility. انقر فوق TalkBalk. عطّل خيار TalkBack في الجهة العلوية من الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط على أزرار التحكم في مستوى الصوت لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل TalkBack أو إيقاف تشغيلها دون الانتقال إلى الإعدادات.