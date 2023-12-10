حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة من HP

تُنتج شركة HP الرائدة في تصنيع الحواسيب المحمولة مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة التي تُناسب المُستخدمين من مُختلف الفئات؛ إذ توفر طُرزًا مناسبة للطلاب، وأُخرى للأعمال المكتبية، ومنها ما هو مناسب لهواة اللعب بألعاب الفيديو، كما توفر حواسيب تحتوي على شاشة تعمل باللمس ويمكن استخدامها كحاسوب محمول وجهاز لوحي.

وفيما يلي سنذكر أفضل الحواسيب المحمولة من HP في عام 2023:

1- حاسوب HP Dragonfly Pro: أفضل حاسوب محمول من HP للمحترفين

يُعدّ حاسوب Dragonfly Pro الذي يأتي مع شاشة بقياس قدره 14 بوصة بديلًا قويًا لحواسيب MacBook من آبل للمحترفين، فهو يمتاز بتصميمه الأنيق ومتانته وجودة تصنيعه، ويُباع بسعر معقول يبلغ 1250 دولارًا.

يضم حاسوب HP Dragonfly Pro شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، ويتمتّع هذا الحاسوب بأداء قوي بفضل معالج (AMD Ryzen 7 7736U) الذي يعمل به، ويضم كاميرا ويب تمتاز بالدقة العالية فهي قادرة على التصوير بدقة قدرها 1440 بكسلًا، ويأتي مع مكبرات صوت رباعية توفر صوتًا قويًا وواضحًا.

يعمل حاسوب HP Dragonfly Pro بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر بطارية حاسوب HP Dragonfly Pro بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

2- حاسوب HP Pavilion 14: أفضل حاسوب محمول من HP من الفئة المتوسطة

HP Pavilion 14 هو حاسوب محمول من الفئة المتوسطة ويندرج ضمن فئة 2 في 1، ويتمتع بمزايا قوية تجعله خيارًا ملائمًا للطلاب والأشخاص الذين يبحثون عن حاسوب محمول يمكنه معالجة المهام المتوسطة بسلاسة وسرعة ويُباع بسعر معقول.

يمتاز هذا الحاسوب بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه كيلو جرام ونصف تقريبًا، ويضم HP Pavilion 14 شاشة بقياس قدره 14 بوصة، ويعمل بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i3-1215U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب HP Pavilion 14 بسعر قدره 420 دولارًا.

3- حاسوب HP Pavilion Plus 14: أفضل حاسوب محمول من HP يضم شاشة من نوع OLED

تتمتع سلسلة Pavilion Plus من حواسيب HP بمزايا قوية وتُباع بأسعار معقولة. ومن أبرز مزايا طراز Pavilion Plus 14، أنه يضم شاشة من نوع (OLED) تقدم درجة تباين ممتازة وألوانًا زاهية وواضحة وطبيعية المظهر، وتأتي الشاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i5-13500H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 9 ساعات و15 دقيقة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

يُباع حاسوب HP Pavilion Plus 14 بسعر قدره 680 دولارًا.

4- حاسوب HP Pavilion Aero 13: أفضل حاسوب محمول من HP للطلاب

يمتاز حاسوب HP Pavilion Aero 13 بجميع المزايا التي تجعله الحاسوب الأفضل لطلاب الجامعات من حواسيب HP، فهو يأتي في هيكل متين وبتصميم جميل، ويضم شاشة مشرقة، ويتمتع بأداء قوي ويمتاز بعمر البطارية الطويل، وهو أيضًا خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه كيلو جرام واحد تقريبًا، وهذا يُسهّل حمله أثناء التنقل في الحرم الجامعي.

يضم حاسوب HP Pavilion Aero 13 شاشة بقياس قدره 13.3 بوصة، وتمتاز بسطوع قدره 400 شمعة/ المتر المربع. ويعمل هذ الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 5 7535U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وتستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة.

يُباع حاسوب HP Pavilion Aero 13 بسعر قدره 880 دولارًا.

5- حاسوب HP Victus 16: أفضل حاسوب محمول من HP مناسب للألعاب

يُعدّ Victus 16 أفضل حاسوب محمول مناسب للألعاب من HP، ويأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة بقياس قدره 16.1 بوصة لتوفير تجربة لعب ممتعة.

يعمل حاسوب HP Victus 16 بمعالج (Intel Core i5-13500H) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب HP Victus 16 بسعر قدره 950 دولارًا.

6- حاسوب HP Specter Foldable: أفضل حاسوب محمول من HP مع شاشة قابلة للطي

يضم حاسوب HP Specter Foldable شاشة من نوع OLED قابلة للطي بقياس قدره 17 بوصة، ويمكن استخدامه كحاسوب محمول أو جهاز لوحي أو حاسوب مكتبي، ويأتي مع لوحة مفاتيح يمكنك فصلها عن الشاشة في أي وقت لاستخدامه كجهاز لوحي.

وعندما تستخدمه كحاسوب محمول، يكون لديك طريقتان لوضع لوحة المفاتيح؛ إذ يمكنك تثبيتها على النصف السفلي من الشاشة لتحصل على حاسوب محمول بقياس قدره 12 بوصة، أو يمكنك فصل لوحة المفاتيح، وإبعادها عن الشاشة لتحصل على مساحة عمل إضافية في الشاشة. ويُعدّ هذا الحاسوب متعدد الاستخدامات، وهو مناسب للطلاب والعاملين في مجال الرسم والتصميم بنحو خاص.

يعمل حاسوب HP Specter Foldable بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-1250U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وتستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة ونصف، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 45 دقيقة.

يبُاع حاسوب HP Specter Foldable بسعر قدره 5000 دولار.

7- حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook: أفضل حاسوب محمول من HP يعمل بنظام التشغيل ChromeOS

إذا كانت معظم مهامك التي تنجزها باستخدام الحاسوب تتطلب استخدام خدمات جوجل، مثل: (جيميل) Gmail و(جوجل درايف) Google Drive داخل متصفح كروم، فسيكون حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook الذي يعمل بنظام التشغيل ChromeOS مناسبًا لك.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة/ المتر المربع، ويضم لوحة مفاتيح كبيرة ومريحة للاستخدام لمدة طويلة، كما يضم لوحة تتبع سريعة الاستجابة.

يعمل حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بمعالج (Intel Core i5-1235U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها 11 ساعة ونصف، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

يُباع حاسوب HP Dragonfly Pro Chromebook بسعر قدره 1000 دولار.

8- حاسوب HP Laptop 17: أفضل حاسوب محمول من HP يضم شاشة كبيرة

يأتي حاسوب HP Laptop 17 في هيكل نحيف ويضم شاشة كبيرة بقياس قدره 17.3 بوصة توفر مساحة كافية لاستخدام نوافذ متعددة في وقت واحد.

يُعدّ هذا الحاسوب من أبرز حواسيب HP المناسبة لأداء المهام المتعددة الخاصة بالعمل أو الدراسة، ويعمل بمعالج (AMD Ryzen 7 7730U)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

تستمر بطارية هذا الحاسوب بالعمل لمدة قدرها تسع ساعات و45 دقيقة، وتدعم الشحن السلكي السريع؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 45 دقيقة.

يُباع حاسوب HP Laptop 17 بسعر قدره 520 دولارًا.