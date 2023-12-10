أهم مزايا المفصل الجديد في هاتف أوبو Find N3 القابل للطي

يتطلب تصميم هاتف ذكي متكامل خبرة استثنائية، لكن تصميم هاتف قابل للطي بمقاييس عالمية يتطلب أيضًا الكثير من الإتقان الهندسي، وقد أطلقت شركة أوبو الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي (Find N) مستفيدة من سنوات من البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة القابلة للطي، وآراء العملاء واقتراحاتهم.

لذلك قدمت هاتف (Find N3) ذا التصميم القابل للطي أفقيًا، الذي يضم أكبر شاشات في فئته حتى الآن، كما حافظت على خفة الوزن والتصميم النحيف الأنيق، بالإضافة إلى ذلك يضم الهاتف الجيل الثالث من مفصل أوبو (Flexion Hinge) المرن والخالي من الفجوات، الذي يأتي بتصميم أصغر بنسبة قدرها 15% مقارنة بالجيل السابق، والذي يتحمل الطي لما يصل إلى مليون مرة.

المفصل المرن الجديد كليًا من أوبو:

في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، يعد مفصل الهاتف جزءًا أساسيًا من تجربة الاستخدام، لذلك عملت أوبو على تحسين المفصل المرن لهواتفها، حيث وفرت أوبو تجربة لا مثيل لها مع تصميم المفصل المحسن ضمن هاتف (Find N3).

تشمل التحسينات الرئيسية في الهاتف، النظام الجديد للتحكم في الدوران من أوبو، الذي يضم أربعة عناصر مغزلية رُبعية على كل جانب، لتوفير قدرة دوران مضاعفة مقارنة بالجيل السابق من المفصل المرن، مما يضمن آلية طي سلسة ومتينة.

كما عززت أوبو مزايا الهاتف أيضًا من خلال مرساة جديدة ونواة مشتركة للمفصل مصنوعة من فولاذ قوي طورته شركة أوبو عن طريق تشكيله في درجات حرارة عالية جدًا، وتبريده في درجات حرارة منخفضة للغاية، وقد جعلت هذه التقنية مفصل هاتف (Find N3) أقوى بخمس مرات من أي مفصل مصنوع من الفولاذ العادي، مما يضمن مقاومة فائقة للسقوط والصدمات مع الحفاظ على وزن أخف من السابق.

يُعد العمود الفقري للمفصل هو الجزء الذي يعزز السلامة الهيكلية للهاتف، حيث يضم معدنًا سائلًا أقوى بمرتين من الفولاذ التقليدي، وذلك بما يقلل السُمك بنسبة قدرها 30%، ليصبح الهاتف أنحف وأخف وزنًا وأقوى، ويضمن تجربة متينة ومتكاملة من الداخل والخارج.

✅ Firm

✅ Strong

✅ More resistant to warping Triple layers for robust durability.#OPPOFindN3 pic.twitter.com/UjS1CxapbN — OPPO (@oppo) December 4, 2023

يضم المفصل المرن في هاتف (Find N3) ما يصل إلى 69 قطعة، أي 28 قطعة أقل من تلك الموجودة في الجيل السابق من المفصل، بما يشكل نظامًا بسيطًا، ولكنه معقد في الوقت ذاته، مع تقليل الوزن إلى 16.8 جرامًا فقط.

شاشة رائدة قابلة للطي:

عند فتح هاتف (Find N3) ستجد شاشة سلسة تشبه الزجاج، ولكنها تتضمن طبقات متعددة مجمعة بدقة، إذ يدعم هيكل الشاشة ألواح من ألياف الكربون، تجمع بين الصلابة والمرونة للحصول على تجربة متكاملة في شاشة الهاتف الواسعة التي تأتي بمقاس قدره 7.82 بوصات، وتحتوي هذه الألواح على أكثر من 5000 ثقب مجهري مصنوع بالليزر، وتعمل معًا لإنشاء تجعد غير مرئي تقريبًا. وهذا أيضًا يجعل هاتف (Find N3) أكثر مقاومة للاعوجاج بنسبة قدرها 36% مقارنة بالجيل السابق من الأجهزة القابلة للطي، مما يضمن مشاهدة بلا انقطاع.

ويضمن هيكل دعم التجويف الدقيق ذو الدوران بزاوية قدرها 360 درجة الخاص بهاتف (Find N3) آلية طي ممتازة وأداءً لا مثيل له، حتى في ظل درجات الحرارة القصوى، وذلك إلى جانب غشاء الشاشة المتطور الذي يعمل على تنعيم الخدوش والعيوب بشكل ذاتي، حيث تعمل هذه المادة، إلى جانب طبقة جديدة تأتي بلا مستقطب للضوء، على تقليل استهلاك طاقة الشاشة بنسبة تبلغ 20%، مما يوفر أكثر من ثلاث ساعات إضافية من وقت تشغيل الشاشة.

هاتف (Find N3).. متانة تدوم طويلًا:

يجب أن يكون أي هاتف قابل للطي مقاومًا للتآكل والتلف من الداخل والخارج، بما يشمل: مفصل الهاتف، خصوصًا أن فتح الهاتف وإغلاقه آلاف المرات قد يؤدي إلى وضع ضغط كبير على أجزائه المتحركة، لكن مفصل هاتف (Find N3) خضع لعملية تشحيم متقدمة لضمان حركة سلسة مدى الحياة.

لا شك أن عملية ضمان متانة الهاتف أمام متغيرات الطقس تحمي الجهاز من مختلف الظروف، إذ يضمن الاختبار الدقيق والمسح الضوئي والتحليل استخدامًا مريحًا، لذلك اختبرت شركة (TÜV Rheinland) الهاتف بشكل مستقل، وحصل على شهادة موثوقية تؤكد إمكانية طيه لما يصل إلى 1,000,000 مرة.

فيما أثبت الهاتف متانته عند الاستخدام في درجات الحرارة الشديدة، بدءًا من الحرارة العالية التي تبلغ 50 درجة مئوية إلى درجات الحرارة الشديدة الانخفاض التي تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. كما يتميز زجاج شاشة الغطاء بأنه فائق المتانة، إذ اُختبر للتعامل مع الصدمات القوية عندما يكون مغلقًا، مما يثبت متانة هيكله.

هيكل متين وهاتف ذكي بمعايير عالمية:

يُعد هاتف (Find N3) أكثر من مجرد هاتف ذكي بتقنيات متطورة؛ إنما هو مزيج متناغم من التصميم والإنتاجية والقوة، بفضل نظام الكاميرا الثلاثي المتطور، وواجهة الاستخدام المتكاملة التي تضاهي واجهات الحاسوب الشخصي، والبطارية السريعة الشحن التي تستمر لوقت طويل، إذ تقدم أوبو هاتفًا ذكيًا بمستوى عالمي للمستخدمين.

يجمع هاتف (Find N3) الرائد القابل للطي من أوبو بين الإمكانات الكبيرة والمتانة والأناقة والإتقان الهندسي، حيث تجتمع هذه العناصر معًا لتمكين المستخدمين من استكشاف إمكانات لا حدود لها في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.