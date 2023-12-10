أمازون تسعى لرفض دعوى مكافحة الاحتكار

طلب محامو أمازون من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد عملاقة التجارة الإلكترونية، بحجة أن الوكالة تهاجم السياسات التي تفيد المستهلكين والمنافسة.

وجاء رد عملاقة التجارة الإلكترونية بعد أكثر من شهرين من تقديم لجنة التجارة الفيدرالية الشكوى ضد الشركة، زاعمة أنها تضخم الأسعار، وتخنق المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق عبر الإنترنت.

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية إلى جانب 17 ولاية أن الشركة تستخدم ممارسات احتكارية غير عادلة ضد منافسيها والمستهلكين.

وتحاجج أمازون الآن بأن لجنة التجارة الفيدرالية لم تقدم دليلًا على أن ممارساتها أدت إلى ارتفاع الأسعار، أو أضرت بالمستهلكين.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون تستخدم أساليب غير قانونية لسحق منافسيها، مثل معاقبة البائعين الذين يدرجون منتجاتهم بأسعار أفضل في أماكن أخرى عن طريق إخفاء منتجاتهم في نتائج البحث، وإجبار البائعين على استخدام خدماتها اللوجستية وخدمات التوصيل عن طريق ربطها بأهلية Prime، التي تشير إلى الشحن السريع.

كما تتهم الدعوى القضائية أمازون بتضخيم الأسعار في المدة بين عامي 2016 و 2018 باستخدام أداة خوارزمية تحمل الاسم الرمزي Project Nessie، وبلغت هذه الزيادات بحسب الدعوى أكثر من مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن أمازون استخدمت الخوارزمية من أجل رفع أسعار بعض المنتجات، وأبقت على الأسعار المرتفعة الجديدة بعد أن حذت مواقع أخرى حذوها.

واتهمت شكوى لجنة التجارة الفيدرالية الشركة بالانخراط في ممارسات مناهضة للمنافسة من خلال إجراءات تمنع البائعين الخارجيين من تقديم أسعار منخفضة للمنتجات عبر مواقع غير تابعة لأمازون، إلى جانب فرض رسوم مرتفعة على نحو متزايد على التجار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات عبر منصتها.

وردت أمازون في ملفها المؤلف من 31 صفحة والمقدم إلى محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن بحجة أن السلوك الذي وصفته لجنة التجارة الفيدرالية بأنه مناهض للمنافسة يتكون من ممارسات بيع بالتجزئة شائعة تفيد المستهلكين.

وأوضحت أمازون في اقتراحها لرفض الشكوى أن الدعوى القضائية تعيب عليها تقديم أسعار تنافسية ورفض تقديم أسعار غير تنافسية، كما أشارت إلى أنها تنخرط في ممارسات البيع بالتجزئة الشائعة التي تفيد المستهلكين، وتشكل جوهر المنافسة.

وكتبت الشركة في الملف: “تطابق أمازون فورًا حسومات المنافسين، وتتميز بصفقات بأسعار تنافسية عوضًا عن الصفقات المرتفعة الثمن، وتضمن التسليم الأفضل في فئته لمشتركي Prime”.

وقالت هايدي هوبارد، محامية أمازون: “تفترض الدعوى على نحو غير معقول وغير منطقي أن جهود أمازون من أجل إبقاء الأسعار المميزة منخفضة عبر منصتها قد أدت بطريقة أو بأخرى إلى رفع أسعار المستهلكين في جميع أنحاء الاقتصاد”.

كما ردت أمازون أيضًا على مزاعم الوكالة بأن الشركة احتكارية، وقالت إنها تواجه منافسة من تجار التجزئة الصغار والشركات الكبيرة عبر الإنترنت والشركات التقليدية.