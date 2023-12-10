آبل تؤكد منعها استغلال iMessage

أكدت آبل أنها اتخذت خطوات من أجل حماية مستخدميها من خلال منع التقنيات التي تستغل بيانات تسجيل الدخول المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage، ويأتي ذلك بعد توقف تطبيق Beeper Mini عبر نظام أندرويد عن العمل.

وقالت نادين هيجا، مديرة العلاقات العامة في شركة آبل، في بيان: “تشكل مثل هذه التقنيات مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، ومنها احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي، ونواصل إجراء التحديثات في المستقبل من أجل حماية مستخدمينا”.

وكان من المتوقع منذ إطلاقه هذا الأسبوع أن يواجه Beeper Mini مشكلة بمجرد أن يلفت انتباه آبل، إذ يتيح التطبيق لمستخدمي أندرويد الحصول على iMessage.

ويبدو أن التطبيق جذب انتباه آبل، وتعطلت المنصة بأكملها، مما أثار تكهنات بأن صانع آيفون قد أغلق الحلول البديلة لمنصة iMessage.

ولا يزال تطبيق Beeper Mini ينشر عبر إكس أنه يعمل على إصلاح الانقطاع، مع أن تصريحات آبل توضح أن عمليات الإصلاح قد تكون دون جدوى.

ولم تذكر آبل أي تطبيق بالاسم، مع أنه من المنطقي القول إنها تشير إلى الثغرة التي كان تطبيق Beeper Mini يستخدمها، وذلك نظرًا إلى توقيت إطلاق Beeper Mini والمشكلات الأخيرة.

ويرسل التطبيق رسائل المستخدمين النصية إلى خوادم آبل قبل الانتقال إلى المستلمين المقصودين، وقد فكر فيها أحد طلاب المدرسة الثانوية.

ولا يحتاج تطبيق المراسلة إلى معرف آبل من أجل الوصول إلى iMessage عبر Beeper Mini، مع أن تطبيق أندرويد يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف للمحادثات بين الأشخاص الموجودين عبر نظامي التشغيل.

وأوضحت آبل أنها لا تستطيع التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر الوسائل غير المصرح بها التي تتظاهر بأنها تحتوي على بيانات تسجيل دخول صالحة قد تحافظ على التشفير من طرف إلى طرف.

وألغت شركة Beeper تسجيل أرقام هواتف أندرويد نيابة عن مستخدميها، ومددت النسخة التجريبية المجانية لأسبوع آخر، وذلك حتى لا تصدر فاتورة للمستخدمين في أثناء تعطل Beeper Mini.

وقالت شركة Beeper: “يحافظ Beeper Mini على خصوصية رسائلك، ويعزز الأمان مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة غير المشفرة. نحن على استعداد من أجل تقديم التعليمات البرمجية المصدرية بالكامل إلى طرف خارجي متفق عليه بشكل متبادل من أجل تقييم أمان تطبيقنا”.