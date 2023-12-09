يوتيوب تتيح إيقاف التعليقات مؤقتًا على مقاطع الفيديو

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو “يوتيوب” إتاحة خيار جديد يتيح لمنشئي المحتوى منع المشاهدين من إضافة تعليقات جديدة على مقاطع الفيديو المنشورة مع الإبقاء على التعليقات الحالية.

ويمكن لأصحاب القنوات إيقاف التعليقات مؤقتًا على أي مقطع فيديو، بدلًا من تعطيلها بشكل كامل، حيث يتيح الخيار الجديد منع التعليقات الجديدة فقط، في حين تبقى التعليقات السابقة كما هي متاحة للمشاهدين.

وعند تفعيل هذا الخيار، يختفي صندوق إضافة التعليقات أسفل الفيديو مع إشارة إلى أن التعليقات جرى إيقافها بشكل مؤقت.

ويمنح هذا الخيار أصحاب القنوات المزيد من التحكم في التعليقات التي يتلقونها على المحتوى الذي ينشرونه في يوتيوب، كما يمنحهم الوقت الكافي للتعامل مع التعليقات السلبية.

وبدأت يوتيوب اختبار الخيار الجديد مع مجموعة محدودة من أصحاب القنوات الذين أفادوا بأنهم شعروا بارتباك قليل ومرونة كبيرة عند إدارة عدد كبير من التعليقات، وفقًا لما ذكرته يوتيوب.

وحسنت يوتيوب خيارات الإشراف على التعليقات عند السماح بها، وهي أربعة مستويات مختلفة، إما “بدون إشراف” أو “إخضاع كافة التعليقات للمراجعة”، بالإضافة إلى خياري “أساسي” و “متشدد” للتحكم في درجة منع التعليقات التي يُحتمل أن تكون غير ملائمة.

ومن الجدير بالذكر أن يوتيوب تختبر حاليًا ميزة تلخيص التعليقات المنشورة على مقاطع الفيديو اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يخفف على المشاهدين عناء قراءة عدد كبير من التعليقات.