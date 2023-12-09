جوجل تطلق خاصية التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف

أعلنت شركة جوجل إتاحة ميزة التوقيع الإلكتروني لمشتركي “ورك سبيس” في خدمتي المستندات ودرايف.

وكانت الشركة قد بدأت توفير ميزة التوقيع الإلكتروني على نحو تجريبي لبعض المستخدمين في أغسطس/ آب الماضي، قبل إعلان إطلاقها لكافة مشتركي حزمة ورك سبيس التابعة لها.

وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إنها ضمنت التوقيع الإلكتروني في المستندات، من أجل التسهيل على رواد الأعمال والشركات الصغيرة طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها.

وسيتمكن العملاء باستخدام تلك الأداة الجديدة من إعداد حقول التوقيع مباشرةً في مستندات جوجل، لإكمال التوقيعات الرقمية أو طلبها للمستندات المهمة كالعقود التجارية والاتفاقيات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن طلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة جوجل، مما يمنح تلك الميزة أفضلية على برامج التوقيع الإلكتروني الخارجية الأخرى.

وتتكامل تلك الميزة مع خدمات جوجل بشكل كبير، حيث يمكن أيضًا استخدامها مع ملفات PDF المخزنة في خدمة التخزين السحابي درايف.

وتقول جوجل إنها تعمل على المزيد من الخيارات الإضافية في ميزة التوقيع الإلكتروني، ومنها القدرة على إعادة استخدام ملفات PDF كقوالب للعقود، بالإضافة إلى الحقول النصية المخصصة، التي ستطلب من الموقعين إضافة معلومات مثل المسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني إلى المُستند المُوقّع.

يُذكر أن التوقيع الإلكتروني هو آلية رقمية تُستخدم للتأكد من هوية الأشخاص عبر الإنترنت لتأكيد موافقتهم على المستندات والوثائق، حيث تُستخدم تقنيات التشفير لإنشاء توقيع رقمي فريد مرتبط بالمستند، مع تضمين بيانات أخرى مثل الوقت والتاريخ وبيانات الهوية الشخصية.

ويهدف التوقيع الإلكتروني إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، وهو إجراء معتمد من الناحية القانونية في العديد من الدول التي تشجع التحول الرقمي.