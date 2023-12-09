جوجل تطلق أداة NotebookLM لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل رسميًا بدء إطلاق أداة NotebookLM للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، وهي أداة تساعد في تدوين الملاحظات اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إنها أضافت المزيد من المزايا إلى أداة NotebookLM، وأهمها إدماج نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Gemini برو” الذي كشفت جوجل عنه حديثًا، لتحسين قدرات الأداة في فهم المستندات على نحو أفضل وتنفيذ المهام التي تتطلب مهارات التفكير المنطقي وفقًا للشركة.

ويستطيع المستخدمون إضافة مستندات ومصادر إلى أداة NotebookLM، ثم الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل المدخلات من أجل تنفيذ مهام متعددة استنادًا إليها، مثل تلخيصها واستخلاص الإجابات منها مع الإشارة إلى مصدرها في المستندات المرفوعة.

وتختلف تلك الأداة عن روبوتات الدردشة مثل جوجل Bard وبينج و ChatGPT؛ لأن تلك الروبوتات تعتمد على البيانات العامة المتاحة على الإنترنت التي دُربت عليها، في حين تعمل الأداة على المصادر الخاصة بالمستخدم فقط.

ويمكن إضافة المستندات أو المصادر من الملفات الموجودة في حساب درايف أو رفعها من جهاز المستخدم، أو من نص منسوخ مباشرةً، كما يمكن للأداة مساعدة فئات كثيرة من المستخدمين في مجالات الدراسة والعمل والبحث العلمي وصناعة المحتوى.

وقالت جوجل إن الأداة باتت قادرة على استيعاب حتى 20 مصدرًا مختلفًا بحد أقصى 200 ألف كلمة في كل مصدر.

ومن المتوقع إطلاق الأداة على نطاق عالمي خارج الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.