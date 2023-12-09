الإمارات تنضم إلى نادي الدول المنتجة لتكنولوجيا النانو فايبر 

أعلنت مجموعة محمد حارب العتيبة، المؤسسة الرائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وشركة (M-TEchX) اليابانية، إنشاء شركة (ماوتيكس) MAOTEX، وهي أول شركة لإنتاج النانو فايبر في المنطقة ومقرها دولة الإمارات، وذلك إيذانًا بانطلاق حقبة جديدة في مشهد إنتاج منتجات (النانو فايبر) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوم 12 من ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال محمد حارب العتيبة؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد حارب العتيبة والمؤسس المشارك في شركة (ماوتيكس): “تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النادي العالمي لإنتاج منتجات (النانو فايبر) من خلال إطلاق شركة (ماوتيكس)، وهي شركة مساهمة أسسناها بالشراكة مع شركة (M-TEchX) اليابانية، ومن خلال إدماج خبرة مجموعة محمد حارب العتيبة وشركة (M-TEchX)، فإننا نهدف إلى دفع المستقبل المستدام في المنطقة والقائم على التكنولوجيا، بدءًا من إدخال تكنولوجيا الإنتاج الضخم للنانو فايبر”.

وتمهّد الشراكة بين مجموعة محمد حارب العتيبة وشركة (M-TEchX) الطريق إلى تقديم تكنولوجيا الإنتاج الضخم للنانو فايبر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف شركة (ماوتيكس) إلى أن تكون رائدة في الصناعات الناشئة، وتساهم في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح قوة صناعية تعتمد على التكنولوجيا.

ومن جانبه، قال هيرويوشي سوتا؛ الرئيس التنفيذي لشركة (M-TEchX) والرئيس التنفيذي لشركة (ماوتيكس) الجديدة: “إن التعاون مع مجموعة محمد حارب العتيبة يمثل خطوة إستراتيجية نحو عولمة تكنولوجيا النانو فايبر. ومن خلال شركة (ماوتيكس) الجديدة يمكننا توفير تقنية الإنتاج الضخم لمنتجات النانو فايبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يحقق تقدمًا كبيرًا في كل من الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية”.

ومن المتوقع أن يُحدث المنتج الرئيسي لشركة ماوتيكس، الذي يطلق عليه اسم (ماجيك فايبر)، تأثيرًا إيجابيًا في قطاع النفط والغاز. وعلى عكس المنتجات الأخرى المتوفرة في السوق، يتمتع منتج (ماجيك فايبر) بقدرة كبيرة على امتصاص الزيت دون تقطير، ويمتص الزيت فقط دون الماء. وقد أثبت هذا الابتكار كفاءته في الكوارث العالمية الكبرى وحصل على أوسمة وجوائز مثل: جائزة وزير البيئة الياباني.

وتجدر الإشارة إلى أنه اُستخدم بنجاح في حالات انسكاب النفط التي حدثت في مدينة ساغا اليابانية في عام 2019، وفي موريشيوس في عام 2020، وفي الفلبين في عام 2023. ولا تعالج هذه التقنية الرائدة كوارث التسرب النفطي فحسب، بل تقدم أيضًا تطبيقات في مختلف الصناعات التي تستخدم النفط، مما يساهم في خفض انبعاثات الكربون والمساهمة في مبادرات تعويض الكربون.

ويجري تأسيس شركة (ماوتيكس)، بقيادة المؤسس المشارك محمد حارب العتيبة، والرئيس التنفيذي (هيرويوشي سوتا). وينعكس التزام الشركة بالاستدامة من خلال المشاركة في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بالممارسات الواعية بيئيًا.

وبينما تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة في مبادراتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتعلن عام 2023 عامًا للاستدامة، تأتي شركة (ماوتيكس) في طليعة المساهمين في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة في المنطقة. ولا ترمز هذه الشراكة إلى قفزة نوعية في القدرات التكنولوجية فحسب، بل تعكس الالتزام بتحقيق توازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة.