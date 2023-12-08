واتساب تتيح إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة، وتختفي بمجرد سماعها.

وقالت المنصة إنها طورت تلك الميزة من أجل “إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل”، حيث تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون الخوف من تسريبها.

وكانت واتساب قد أتاحت ميزة العرض لمرة واحدة View Once عام 2021 لتتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي تلقائيًا بمجرد رؤيتها. ولتحقيق اتساقٍ أكبر داخل التطبيق، وسعت المنصة نطاقها لتشمل الرسائل الصوتية.

ولا تُحفظ الرسائل الصوتية المُرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة “العرض لمرة واحدة“، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يومًا من إرسالها.

ويمكن استخدام ميزة إرسال الرسائل الصوتية بميزة “العرض لمرة واحدة” بالضغط على أيقونة “1” بعد الانتهاء من تسجيل الرسالة قبل إرسالها.

وجدير بالذكر أن الرسائل الصوتية تكون أيضًا مشفرة افتراضيًا بتقنية التشفير من طرف إلى طرف كما هو الحال مع بقية الرسائل والمكالمات في التطبيق.

وقالت واتساب إن الميزة الجديدة سوف تتوفر على نطاق عالمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن واتساب تعمل أيضًا على تطوير ميزة أخرى تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة تظهر على الشاشة إن لم يكن بالإمكان الاستماع إليها.