جوجل تطلق وضع الإصلاح لهواتف بكسل

بدأت جوجل إطلاق وضع الإصلاح Repair Mode لعدد من هواتف بكسل الذكية، حيث يتيح للمستخدمين إبقاء ملفاتهم وبياناتهم بأمان عند الحاجة إلى إصلاحها.

وعند تفعيل هذا الوضع، تُحفظ كافة الملفات والبيانات الشخصية بحيث لا يصل إليها سوى مالك الهاتف نفسه، حتى يستطيع الفنيون إجراء الاختبارات الضرورية وتنفيذ عمليات الإصلاح بمنأى عن الملفات والبيانات الخاصة بالمالك.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج توفر ميزة مشابهة في هواتف سامسونج جالاكسي التابعة لها.

ويتطلب تنشيط وضع الإصلاح في هواتف جوجل بكسل وجود مساحة تخزين متاحة لا تقل عن 2 جيجابايت، بالإضافة إلى رمز قفل الشاشة، كما يقبل الوضع إضافة نمط أو كلمة مرور أو رمز PIN.

ولتنشيط الوضع، يجب الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “النظام System”، ثم الضغط على “وضع الإصلاح Repair Mode”، ثم اختيار “دخول وضع الإصلاح Enter Repair Mode”، لتظهر ملاحظة تفيد بأن الجهاز سيُعاد تشغيله، وسيستغرق ذلك عدة دقائق.

وبات وضع الإصلاح متاحًا في بعض هواتف بكسل، التي أطلقت لها جوجل إصدار الصيانة الأول لنظام التشغيل أندرويد 14، وهي هواتف بكسل 6 و 7 و 8 بكافة إصداراتها، بالإضافة إلى هاتف بكسل فولد القابل للطي وبكسل 5a. وفيما يتعلق بالإصدارات الأقدم مثل بكسل 3 و 4 وجهاز بكسل اللوحي، فلن تتوفر لها تلك الميزة.

ومن المنتظر أن تتبنى المزيد من الشركات تلك الميزة في أجهزتها؛ لأنها تساهم في حفظ ملفات العملاء وبياناتهم الشخصية، كما قد تغنيهم عن نقلها إلى أجهزة أخرى عند الحاجة إلى إجراء عمليات الإصلاح.