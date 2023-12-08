آبل تحضر لإطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير بمعالج M3

تحضر شركة آبل لإطلاق مجموعة من أجهزة آيباد وماك بوك آير بحلول ربيع عام 2024 القادم بمعالج M3 الجديد الذي أعلنته آبل حديثًا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وأفادت الوكالة بأن ذلك الإطلاق المنتظر يأتي كخطوة لتعزيز مبيعات أجهزة آيباد التي تراجعت حديثًا، حيث تنوي آبل الكشف عن جهاز آيباد آير جديد بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، بالإضافة إلى إصدارات جديدة محسّنة من لوحة مفاتيح Magic Keyboard وقلم آبل Apple Pencil، وهما من الملحقات الرسمية التي تتيحها الشركة لأجهزة آيباد.

ومن المتوقع أن تطلق آبل أجهزة آيباد برو أيضًا بشاشات من نوع أولِد لأول مرة، من أجل تحسين التباين والألوان، وهو ما يجعلها مناسبة للرسامين ومحرري الصور المحترفين.

وفيما يتعلق بجهاز ماك بوك آير، فإن آبل تحضر لإطلاق إصدارين بشاشة قياسها 13 و 15 إنشًا، مثل الإصدارات الحالية بمعالج M2 التي تتوفر بالقياسات نفسها.

وكانت آبل قد كشفت رسميًا عن سلسلة معالجات M3 نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوازي مع إعلان حواسيب ماك بوك برو الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن معالج M3 الأساسي يحمل 8 نوى للمعالج الرئيسي، مع 8 أو 10 نوى لمعالج الرسوميات، وهو مبني على تقنية التصنيع الأحدث البالغ قدرها 3 نانومتر، التي تجعل المعالج أكثر كفاءةً وأقل استهلاكًا للطاقة.

ومن المنتظر إعلان تلك الأجهزة وإطلاقها في الأسواق خلال شهر مارس/ آذار من عام 2024، وهو موعد معتاد لإطلاق أجهزة آيباد وحواسيب ماك جديدة.