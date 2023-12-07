واتساب تختبر مشاركة الحالات بجودة عالية

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كحالات داخل التطبيق بجودة عالية.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فسيكون هناك خيار “HD” يظهر عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كحالات، لنشرها بجودة عالية عوضًا عن الجودة القياسية الافتراضية التي تؤثر سلبًا في جودة المواد المنشورة.

وكانت واتساب قد أطلقت ميزة الحالات عام 2017، وهي تُعد حاليًا من المزايا الرئيسية في التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى مع جهات الاتصال لمدة 24 ساعة فقط قبل أن تختفي تلقائيًا.

وتختبر شركة ميتا – مالكة المنصة – عددًا من التغييرات الأخرى في الحالات، ومنها إمكانية نشرها مباشرةً في إنستاجرام وفيسبوك، كما تعمل على تحسين عرض الحالات داخل التطبيق.

وكانت المنصة قد بدأت حديثًا إتاحة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو داخل المحادثات بالجودة العالية، كما طرحت أيضًا ميزة إرسالها بالجودة الأصلية قبل عدة أيام، لتحسين تجربة المراسلة ومشاركة المحتوى.

وتشير التقارير إلى أن ميتا تُجرى تلك التغييرات من أجل التحضير لعرض الإعلانات في قسم الحالات خلال وقتٍ قريب.

ورُصدت أيضًا ميزة أخرى في النسخة التجريبية لتطبيق واتساب تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة المقاطع الصوتية للاستماع إليها معًا في أثناء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى مشاركة الصوت عند تفعيل خاصية مشاركة الشاشة.

ولا تزال تلك الخيارات الجديدة قيد التطوير والتجربة، وستوفرها واتساب في وقتٍ لاحق عبر التحديثات القادمة للتطبيق.