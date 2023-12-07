ميتا تكشف عن أداة لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة ميتا عن أداة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الأداة، التي تطلق عليها الشركة اسم “تخيّل Imagine”، على نموذج الصور الخاص بها المعروف باسم Emu.

وكانت الأداة متاحة سابقًا للمستخدمين في تطبيق فيسبوك ماسنجر، إلا أن ميتا قررت طرحها كأداة مستقلة يمكن الوصول إليها واستخدامها عبر الويب من خلال هذا الرابط (imagine.meta.com).

وقالت ميتا إنها ستضيف علامة مائية غير مرئية إلى الصور المولّدة باستخدام أداة Imagine خلال الأسابيع المقبلة، كما ستعمم ذلك على منتجاتها الأخرى التي تُستخدم لتوليد الصور.

وتهدف العلامة المائية إلى تمييز الصور الحقيقية أو المصممة بشريًا عن تلك المولّدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت ميتا بعض التحسينات على أداة Imagine في تطبيق ماسنجر، إذ يمكن للمستخدمين الرد على الصور المولدة عبرها باستخدام أوامر أخرى للتعديل عليها أو “إعادة تخيلها”.

وتشبه أداة ميتا الجديدة أدوات أخرى مشابهة مثل DALL-E و Midjourney و Stable Diffusion، وهي تنشئ صورًا عالية الدقة استنادًا إلى الأوامر النصية التي يدخلها المستخدم.

وتتيح الشركة الأداة للاستخدام على نحو مجاني في الوقت الحالي، علمًا بأنها تولد 4 صور مختلفة مع كل أمر نصي يُدخله المستخدم.

وأعلنت الشركة أيضًا بعض التحسينات في مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Meta AI، حيث سيقدم إجابات مفصلة وتلخيصات دقيقة، كما ستظهر مقاطع الفيديو القصيرة ريلز في المحادثات مع Meta AI.