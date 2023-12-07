ميتا تتيح ميزة التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا في ماسنجر

أعلنت شركة ميتا إتاحة ميزة التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا في منصة المراسلة الفورية التابعة لها “ماسنجر”.

وستكون كافة الرسائل في المحادثات والمكالمات بين المستخدمين مشفرة، ولا يمكن لأي جهة خارجية الاطلاع عليها والوصول إلى محتواها وفقًا للشركة.

وكانت شركة ميتا – فيسبوك آنذاك – قد أتاحت ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق ماسنجر كميزة اختيارية منذ سنوات، قبل أن تصبح المعيار الافتراضي من الآن فصاعدًا.

وقالت لوريدانا كريسان، التي تشغل منصب رئيس منصة ماسنجر: “لقد عمل مهندسونا ومتخصصو التشفير والمصممون وخبراء السياسات ومديرو المنتجات لدينا بلا كلل لإعادة بناء مزايا ماسنجر من الألف إلى الياء.”

ووفقًا للشركة، فلن تؤثر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في باقي المزايا الأخرى المتاحة في ماسنجر. ومع ذلك، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتحول كافة محادثات ماسنجر إلى التشفير الافتراضي، وفقًا لبيان الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن المحادثات الجماعية في ماسنجر لا تزال تُشفر على نحو اختياري في الوقت الحالي، كما أن رسائل إنستاجرام لا تُشفر افتراضيًا، لكن تطبيق واتساب، التابع أيضًا لشركة ميتا، يوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في كافة جوانبه منذ سنوات طويلة.

وكانت ميتا قد أعلنت حديثًا فصل محادثات ماسنجر عن إنستاجرام، بالإضافة إلى إيقاف دعم الرسائل القصيرة في نظام أندرويد، وإغلاق تطبيق ماسنجر لايت الذي يعتمد عليه ملايين المستخدمين.