مقارنة بين سماعتي Galaxy Buds FE و Pixel Buds A-Series

تُعدّ Galaxy Buds FE الجديدة من سامسونج أرخص سماعات لاسلكية من إنتاج شركة سامسونج متوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، فهي تُباع بسعر يقل عن 100 دولار، ومع ذلك، تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتدعم مقاومة الماء، وتأتي بتصميم أنيق وخفيف الوزن، وتُعدّ من أفضل السماعات اللاسلكية لمُستخدمي أجهزة أندرويد وخاصةً مستخدمي أجهزة سامسونج جالاكسي.

من ناحية أخرى، هناك سماعات جوجل Pixel Buds A-Series التي تُباع بسعر قريب من سعر سماعات سامسونج، وتشترك معها في العديد من المزايا، وتُعدّ من الخيارات المفضلة لمُستخدمي أندرويد.

فإذا كنت تفكر في شراء سماعات أذن لاسلكية جديدة تتوافق مع هاتف أندرويد الذي تستخدمه، وتُباع بسعر متوسط، ستكون Galaxy Buds FE و Pixel Buds A-Series من الخيارات المناسبة لك، ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بينهما:

التصميم:

تمتاز سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بحجمها الصغير، وتزن 5.8 جرامات، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX2، وتتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والأبيض.

أما سماعات جوجل Pixel Buds A-Series فتزن 5.1 جرامات، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX4، وتتوفر بأربعة ألوان، هي: (الأسود) Charcoal و(الأبيض) Clearly White و(الأخضر الداكن) Dark Olive و(الأزرق) Sea.

تتضمن Galaxy Buds FE أطرافًا بارزة تلتصق بأذنيك للمساعدة في زيادة ثباتها داخل أذنك ومنع سقوطها عند ممارسة الأنشطة الرياضية الكثيفة، ويأتي معها ثلاث سدادات للأذن بأحجام مختلفة لتختار منها ما يناسب حجم أذنك.

أما سماعات Pixel Buds A-Series فتمتاز بتصميم مستدير أكثر من سماعات سامسونج يتناسب مع الأذن بنحو مريح أكثر، وتأتي مع ثلاث سدادات للأذن كما هو الحال مع سماعات سامسونج.

تأتي سماعتا Galaxy Buds FE و Pixel Buds A-Series مع علبة شحن بيضاء اللون من الخارج، أما من الداخل فإن لونها مطابق للون السماعات.

جودة الصوت ومزية إلغاء الضوضاء:

كلتا السماعتين توفران صوتًا واضحًا ونقيًا، وتدعم سماعات سامسونج Galaxy Buds FE مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، كما تدعم وضع Ambient Sound، الذي يتيح لك سماع الأصوات المحيطة بك، مع الحفاظ على وضوح الصوت الخارج من السماعات.

أما سماعات جوجل Pixel Buds A-Series فهي لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء لكنها تحتوي على وضع يُسمى (الصوت التكيفي) Adaptive Sound الذي يضبط شدة الصوت الخارج من السماعات تلقائيًا ليتناسب مع الصوت المحيط بك؛ مما يساعد في سماع الأصوات الخارجة من السماعات بوضوح.

وفيما يتعلق بجودة الصوت أثناء إجراء المكالمات، فإن كلتا السماعتين تحتويان على ميكروفونات عالية الجودة للحصول على صوت واضح، ويساعد وضع Adaptive Sound المتوفر في سماعات جوجل في تحسين وضوح الصوت في المكالمات الصوتية، فهو يرفع مستوى الصوت تلقائيًا لمساعدتك في سماع صوت الشخص الآخر عندما تكون حولك ضوضاء مزعجة.

أما في سماعات سامسونج Galaxy Buds FE فتضمن لك مزية إلغاء الضوضاء النشطة سماع الصوت بوضوح أثناء إجراء المكالمات.

الاتصال بالأجهزة:

تتوافق سماعات سامسونج Galaxy Buds FE مع جميع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويمكن أيضًا ربطها عبر البلوتوث بهواتف آيفون وأجهزة آيباد، لكن التطبيق الخاص بالتحكم في السماعات غير متوفر لمُستخدمي آيفون وآيباد.

لذلك سيتمتع مستخدمو آيفون وآيباد بتجربة محدودة أكثر من مستخدمي أجهزة أندرويد؛ إذ يمكنهم الاستماع إلى المقاطع الصوتية وإجراء المكالمات أثناء ارتداء السماعات لكن لن يتمكنوا من ضبط أي إعدادات خاصة بالسماعات عبر التطبيق.

أما مستخدمو أجهزة أندرويد، فيمكنهم التحكم في سماعات Galaxy Buds FE عبر تطبيق Samsung Wearable، الذي يأتي مثبتًا سابقًا في هواتف سامسونج وهو مُتاح لجميع أجهزة أندرويد الأخرى في متجر جوجل.

لا تدعم سماعات Galaxy Buds FE الاتصال المتعدد النقاط، لكن مزية (التبديل التلقائي) Auto Switch ستتيح لك التبديل بسهولة بين أجهزة سامسونج المختلفة، ومنها: الهواتف وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية.

أما سماعات جوجل Pixel Buds A-Series فيمكن التحكم فيها عبر تطبيق Pixel Buds المُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل ولكنه غير متوفر في آب ستور؛ مما يعني أن مُستخدمي آيفون وآيباد لن يتمكنوا من استخدامه كما هو الحال مع التطبيق الخاص بسماعات سامسونج.

يتيح لك هذا التطبيق ضبط العديد من المزايا الخاصة بسماعات جوجل، وتخصيص عناصر التحكم التي تعمل باللمس، وضبط شدّة الصوت، وتعديل الإعدادات الأخرى. وكما هو الحال مع سماعات سامسونج، لا تدعم سماعات جوجل الاتصال المتعدد النقاط، ولكن يمكنك ربط Pixel Buds A-Series بأكثر من جهاز والتبديل بينها يدويًا.

عمر البطارية:

تستمر بطارية سماعات Galaxy Buds FE بالعمل لمدة تصل إلى ست ساعات بشحنة واحدة، وما يصل إلى 21 ساعة مع علبة الشحن عند تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وعند إيقافها، ستستمر بالعمل لمدة تسع ساعات، ولمدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن.

أما سماعات Pixel Buds A-Series، فتستمر بطاريتها بالعمل لمدة قدرها خمس ساعات فقط، ولمدة تصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن.

السعر:

تُباع سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بسعر قدره 80 دولارًا، وتُباع سماعات جوجل Pixel Buds A-Series بسعر قدره 99 دولارًا.

أيهما تختار؟

تمتاز سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وتقدم صوتًا واضحًا ونقيًا، كما تمتاز بحجمها الصغير ووزنها الخفيف، وجميع هذه المزايا تجعلها أفضل سماعات أذن لاسلكية من الفئة المتوسطة لمُستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي بنحو خاص، فإذا كنت تمتلك أيًا من هواتف سامسونج فاختر هذه السماعة.

أما الأشخاص الذين لا يهتمون بمزية إلغاء الضوضاء النشطة ويبحثون عن سماعات لاسلكية مريحة وتقدم صوتًا واضحًا، وتتوفر بألوان متعددة، وتُباع بسعر متوسط، فستكون سماعات جوجل Pixel Buds A-Series هي المناسبة لهم.