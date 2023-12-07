ريلمي تكشف رسميًا عن هاتف Realme GT5 Pro بمواصفات راقية

كشفت شركة ريلمي رسميًا عن هاتفها الذكي الرائد الجديد Realme GT5 Pro في حدث صحفي عقدته في الصين.

ويأتي هاتف ريلمي الجديد بشاشة أمولِد قياسها 6.7 إنشات بدقة 1.5K مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ 4500 شمعة كحد أقصى، كما تدعم الشاشة خاصية Dolby Vision، ولها حافات نحيفة وثقب للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف Realme GT5 Pro بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 الجديد مع معالج الرسوميات Adreno 750، وذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح مساحتها بين 256 جيجابايت وتيرابايت، ونظام تبريد متقدم، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة Realme UI 5.

ويتميز الهاتف بتصميم جلدي للونين الأحمر والأبيض. أما اللون الأسود، فيأتي بتصميم زجاجي، ويحمل الهاتف سماعات ستريو بتقنية Dolby Atmos، ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة.

ويحتوي هاتف Realme GT5 Pro على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-808، مع كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب مكبرة بدقة 50 ميجابكسل تعطي تكبيرًا بصريًا حتى 3 مرات. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 5400 ميلي أمبير، مع شاحن سريع بقوة 100 واطٍ يمكنه شحن البطارية حتى 50% في غضون 12 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا، وتقول الشركة إن البطارية يمكنها أن تحتفظ بنحو 80% من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن.

وتطرح ريلمي هاتف Realme GT5 Pro الجديد بسعر يبدأ من نحو 500 دولارٍ أمريكي، ويبدأ طرحه أولًا في السوق الصينية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقًا للشركة.