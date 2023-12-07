جوجل تقدم حلًا لمشكلة اختفاء الملفات في درايف

قدمت جوجل حلًا للمستخدمين الذين يشتكون من اختفاء ملفاتهم المخزنة في خدمة التخزين السحابي التابعة لها “درايف”.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة شكاوى متعددة من مستخدمي تطبيق درايف في أجهزة الحاسوب بشأن اختفاء ملفاتهم على نحو غامض، لتقر جوجل لاحقًا بوجود المشكلة وتعلن بدء التحقيق فيها.

وكانت جوجل قد نصحت مستخدمي تطبيق درايف في أجهزة الحاسوب بتجنب النقر على خيار “قطع اتصال الحساب”، وتجنب نقل مجلد بيانات التطبيق أو حذفه من الجهاز.

ونشرت جوجل عبر موقعها الرسمي حلًا قد يساهم في استعادة الملفات المفقودة، وهو حل مكوّن من عدة خطوات يجريها المستخدم يدويًا لمحاولة إرجاع الملفات.

ونصحت جوجل المستخدمين عبر موقعها الرسمي بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق درايف لنظام ويندوز أو ماك أو إس، ثم تشغيل أداة الاسترداد في التطبيق بالنقر على أيقونة التطبيق في شريط القائمة أو شريط المهام، ثم الضغط المطول على زر Shift والنقر على الإعدادات، ثم اختيار “الاسترداد من النسخ الاحتياطية Recover from backups”. وعند نجاح العملية، يتلقى المستخدم إشعارًا يقول “لقد بدأت عملية الاسترداد”، وتوضع كافة الملفات المُستردة في مجلد جديد يسمى “Google Drive Recovery”.

وأفادت جوجل بأن المستخدمين الذين يواجهون صعوبات في استرداد ملفاتهم المفقودة يمكنهم إرسال تعليقات إلى جوجل من خلال تطبيق درايف للحاسوب باستخدام وسم #DFD84 مع وضع علامة في المربع الذي يشير إلى إرفاق سجلات التشخيص، كما أوضحت جوجل بعض الطرق الأخرى باستخدام سطر الأوامر.