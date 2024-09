إطلاق تحديث جديد للعبة eFootball 2024

أعلنت شركة كونامي (Konami) اليوم إطلاق تحديث جديد للعبتها الرياضية (eFootball 2024) يحمل الرقم (v3.2.0)، ويأتي هذا التحديث ليقدم مجموعة من الخصائص الجديدة التي تساعد في تحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى نمط لعب جديد يحمل اسم (My League) يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، وتحسينات في نمط اللعب الجماعي، وغير ذلك الكثير.

يتيح نمط اللعب الجديد (My League) للمستخدمين المشاركة في بطولات الدوري من جميع أنحاء العالم، إذ يشهد النمط توزيع اللاعبين في بطولات من حول العالم، واللعب ضد الأندية الموجودة داخلها.

ويوجد أيضًا تحسينات على نمط اللعب الجماعي، حيث يتمكن اللاعبون الآن من اللعب بمفردهم، أو الانضمام إلى غرباء في غرف المباريات لتكوين صداقات وروابط جديدة من خلال مباريات 3v3. وسيكون هناك أيضًا لعبة مُصغرة يومية لكسب مكافآت متنوعة كل يوم وكل شهر.

وإلى جانب هذا الإعلان، أكدت شركة كونامي التنسيق الجديد لبطولات (Football Championship)، إذ سيشهد عام 2024 إقامة حدثين، هما: بطولة eFootball Championship Open (بشكلها المعتاد)، والتنسيق الأحدث (eFootball Championship Club Event).

My League هو نمط لعب جديد في لعبة eFootball 2024، يتيح للمستخدمين اللعب ضد الذكاء الاصطناعي لموسم واحد في كل مرة باستخدام فريق الأحلام الخاص بهم. كما يمكن للمستخدمين إضافة لاعبين على سبيل الإعارة من الفريق الذي اختاروه في الدوري (على سبيل المثال، ميلان في الدوري الإيطالي).

على مدار الموسم، سيشهد المستخدمون تأثيرات الطقس والعديد من المشاهد الجديدة، بما يشمل: احتفال خاص بالكأس إذا تمكنوا من تصدر الجدول في النهاية. ويمكن اللعب باستخدام هذا النمط مرات عديدة حسب رغبة المستخدم، بالإضافة إلى القدرة على تبديل الدوريات بمجرد اكتمال الموسم.

وسّعت شركة كونامي في هذا التحديث أيضًا غرفة النمط التعاوني لتسمح للمستخدمين بالاستمتاع بمفردهم أو مع أصدقائهم، إذ يمكنهم الآن الانضمام إلى لاعبين فرديين آخرين لإنشاء فرق مكونة من ثلاثة أشخاص للاستمتاع بالنمط التعاوني، وسيكونون قادرين أيضًا على التفاعل داخل اللعبة باستخدام الرموز التعبيرية للتفاعل مع الأحداث في المباريات.

