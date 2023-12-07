أبرز الفروق بين هاتفي OnePlus 12 و OnePlus 11

كشفت شركة ون بلس الصينية رسميًا قبل يومين عن هاتف OnePlus 12 الجديد الذي يأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالإصدار السابق، لكنه يأتي بالتصميم نفسه تقريبًا.

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة أكبر وأكثر إشراقًا من شاشة هاتف OnePlus 11، ويعمل بمعالج أقوى، ويحتوي على بطارية كبرى مقارنةً بطراز OnePlus 11، كما يتوفر بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت.

قد تجعل هذه التحسينات الكثير من مستخدمي هاتف OnePlus 11 يفكرون في الترقية إلى OnePlus 12، ولكن قبل اتخاذ هذا القرار لا بد من تعرّف أبرز الفروق بين الطرازين، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus 12 بتصميم يشبه بنحو كبير تصميم هاتف OnePlus 11، لكن هناك بعض الفروق التي تظهر في الجهة الخلفية من الهاتف؛ إذ يظهر الفلاش في طراز OnePlus 12 خارج إطار الكاميرات الخلفية، وستلاحظ أن الإطار الدائري أكبر قليلًا في الطراز الجديد. وهناك تغيير آخر، هو مكان زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت؛ إذ أصبحت تلك الأزرار في الجهة اليمنى.

من ناحية أخرى، يمتاز OnePlus 12 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65؛ مما يتيح للمستخدمين أخذه معهم إلى المسبح دون القلق من تلفه إذا تعرّض لرذاذ الماء والأتربة. أما هاتف OnePlus 11 فهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر OnePlus 12 بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، أما طراز OnePlus 11 فيتوفر بلونين فقط، هما: الأسود، والأخضر.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 12 مع ترقيات كبيرة فيما يتعلق بمواصفات الكاميرات الخلفية؛ إذ يضم نظام كاميرا يتمتع بالمواصفات نفسها التي يتمتع بها نظام الكاميرا في هاتف OnePlus Open القابل للطي؛ إذ تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجابكسل وتأتي مع مستشعر سوني LYT-808، ونظام التثبيت البصري OIS، أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا بيريسكوب تدعم التكبير البصري حتى ثلاث مرات وتأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة هي كاميرا فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

أما هاتف OnePlus 11 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

البطارية والشحن:

يحتوي OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أكبر من بطارية الطراز السابق التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 26 دقيقة، ومع ذلك، يمتاز OnePlus 12 بأنه يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 55 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط، وهذه المزايا غير متوفرة في طراز OnePlus 11.

المعالج والذاكرة:

يتفوق OnePlus 12 على OnePlus 11 بقوة المعالج والخيارات المتاحة من سعة ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

السعر:

ستبدأ شركة ون بلس بطرح هاتف OnePlus 12 في السوق الصينية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي، وسيكون متاحًا في الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق. أما هاتف OnePlus 11 فيُباع بسعر يبدأ من 660 دولارًا.