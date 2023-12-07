آبل تنهي دعم آيفون SE الأول نهائيًا

أعلنت آبل إضافة الجيل الأول من هاتف آيفون SE إلى قائمة الأجهزة العتيقة بعد مضي سبع سنوات على إطلاقه.

وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت إطلاق هاتف آيفون SE بإصداره الأول مطلع عام 2016، وقد ظل يُباع في الأسواق حتى نهاية سبتمبر من عام 2018، مما يجعله مؤهلًا للانضمام إلى قائمة الأجهزة العتيقة لشركة آبل، وهي الأجهزة التي توقف بيعها منذ خمس سنوات فأكثر.

وبإضافة الإصدار الأول من هاتف آيفون SE إلى تلك القائمة، سيكون من الصعب إجراء أي إصلاحات للهاتف لدى مراكز الصيانة الرسمية الخاصة بآبل أو وكلائها المعتمدين. ومع ذلك، فقد تظل عملية الإصلاح ممكنة إذا كانت قطع الغيار متوفرة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أنهت سابقًا دعم الهاتف بالتحديثات، حيث أُسقط دعمه مع إطلاق نظام iOS 16، لتتوقف تحديثاته عند تحديث iOS 15.7.

وتطرح آبل هواتف آيفون SE كإصدارات رخيصة الثمن نسبيًا مقارنة بهواتف آيفون الأساسية، وقد أطلقت الشركة 3 إصدارات مختلفة منها، كان آخرها هاتف آيفون SE 3 الذي صدر عام 2022.

وتشير التقارير الحالية إلى أن آبل تنوي إطلاق إصدار رابع في المستقبل، إذ لا تزال تجذب تلك الإصدارات الكثير من العملاء بتشجيعهم على الترقية من إصدارات قديمة أو التحول من الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

وأنهت آبل أيضًا الدعم بشكل كامل عن الجيل الثاني من جهاز آيباد برو، حيث أضافته الشركة كذلك إلى قائمة أجهزتها العتيقة.