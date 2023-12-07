آبل تعتزم ترقية الميكروفون في آيفون 16 لتعزيز قدرات سيري

تخطط شركة آبل لترقية الميكروفونات التي ستُستخدم في هواتف آيفون 16 القادمة بهدف تحسين تجربة استخدام المساعد الصوتي الشخصي “سيري”.

وتسعى الشركة إلى تحسين الإدخال الصوتي في هواتف آيفون القادمة وكذلك تحسين المعالجة الصوتية بالتوازي مع إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سيري، وفقًا لما ذكره المحلل المتخصص في شؤون آبل مينج تشي كو.

وتشمل ترقية الميكروفون في هواتف آيفون 16 تحسين نسبة الإشارة إلى الضجيج Signal-to-Noise Ratio، التي تُعرف اختصارًا SNR، وهي النسبة بين المعلومات المرغوبة (قوة الإشارة الصوتية) والضوضاء الخلفية، كما سيتمتع الميكروفون الجديد بمقاومة أفضل للماء، وربما أيضًا جودة مكالمات مثالية.

وستتولى شركتا AAC و Goertek إمداد آبل بقطع المايكروفون في هواتف آيفون 16 بزيادة سعرية تتراوح بين 100% و 150% مقارنة بتلك الموجودة في هواتف آيفون 15.

وفي سياقٍ متصل، تشير تقارير أخرى إلى أن آبل تنوي جعل القدرات المحسنة لسيري إحدى النقاط الأساسية التي تستند إليها في الترويج لهواتف آيفون 16 القادمة.

وستأتي مزايا الذكاء الاصطناعي لسيري مع نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون المؤهلة للتحديث إليه. ومع ذلك، فإن بعض المزايا ستكون موجودة فقط بشكل حصري في هواتف آيفون 16 دون غيرها، بفضل مواصفاتها المحسنة وعتادها المجهّز لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، تستعد سامسونج أيضًا لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24 القادمة مطلع العام المقبل على نطاق واسع اعتمادًا على نموذج “غاوس” الذي طوّرته.