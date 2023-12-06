مراجعة شاملة لحاسوب آبل MacBook Pro M3 Pro 

تُعدّ سلسلة حواسيب MacBook Pro من آبل من أفضل الحواسيب المحمولة للمحترفين الذين يحتاجون إلى حاسوب يمتاز بقوة الأداء، ويمكنه معالجة المهام الكثيفة بسهولة، ويتمتع بمواصفات قوية فيما يتعلق بالشاشة، وكاميرا الويب، وسعة التخزين، وعمر البطارية.

ومن أحدث الحواسيب في هذه السلسلة حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، وسنوضح جميع المزايا والمواصفات التي يتمتع بها هذا الحاسوب في المراجعة الشاملة التالية:

التصميم:

غيّرت آبل تصميم سلسلة حواسيب ماك بوك برو في عام 2021، فقد أصبحت أثقل وأسمك من الطُرز السابقة، كما أضافت المزيد من المنافذ لتسهيل توصيل الأجهزة الخارجية، وحسّنت الأداء العام، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بتصميم حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، فهو قريب جدًا من تصميم الطراز السابق، ويبلغ سُمكه 17 ملم، ويزن 2.1 كيلو جرام، وستشعر بالثقل عند حمله إذا كنت معتادًا على الحواسيب الخفيفة الوزن، مثل: طُرز MacBook Air.

يأتي هذا الحاسوب بلون جديد غير متوفر في الطرز السابقة هو الأسود الفلكي (Space Black) الذي يمتاز بأنه مضاد لبصمات الأصابع، كما يتوفر بلونين آخرين، هما: الفضي، والرمادي (Space Gray).

الشاشة:

يضم MacBook Pro شاشة من نوع Liquid Retina XDR بقياس قدره 16.2 بوصة، وبدقة قدرها 3456 × 2234 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يبلغ 600 شمعة/ المتر المربع. وتدعم تقنية التدرج اللوني العريض (Wide Color P3)، وتقنية True Tone التي تضبط الألوان وفقًا للإضاءة المحيطة، وخاصية بروموشن (ProMotion) التي تغير معدل تحديث الشاشة وفقًا للمحتوى المعروض، ويصل إلى 120 هرتزًا كأقصى حد.

تمتاز شاشة حاسوب MacBook Pro بأنها تعرض المحتوى بألوان مشرقة وواضحة وطبيعة، وتُظهر الرسوم المتحركة بسلاسة عالية وبنحو مثير للإعجاب.

لوحة المفاتيح ولوحة التتبع:

يضم حاسوب MacBook Pro لوحة مفاتيح تمتاز بالمتانة وتوفر تجربة استخدام مريحة حتى في جلسات العمل الطويلة. أما فيما يتعلق بلوحة التتبع فستلاحظ أنها ضخمة؛ مما يمنحك مساحة كبيرة للتنقل بسهولة، وتمتاز بسرعة الاستجابة؛ مما يوفر تجربة استخدام مثالية.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوب MacBook Pro M3 Pro بمعالج M3 Pro من آبل الذي يأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 11 نواة، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 14 نواة، ويتوفر بإصدار آخر يأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 12 نواة، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 18 نواة.

ويضم هذا الحاسوب ذاكرة موحدة بسعة قدرها 18 أو 36 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 تيرابايت.

يتمتع معالج M3 Pro بكفاءة عالية في الأداء واستهلاك الطاقة، ويتعامل مع كل المهام الكثيفة بسلاسة عالية جدًا، ولن تواجه تأخيرًا أو مشكلات في الأداء أثناء إنجاز أي مهمة في حاسوب MacBook Pro M3 Pro؛ مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يستخدمون البرامج الثقيلة، كبرامج تحرير مقاطع الفيديو، وغيرها.

دعم الاتصال بالأجهزة الخارجية:

يمتاز طراز M3 Pro بمزية غير متوفرة في طراز M3 MacBook Pro أو طُرز M2 MacBook Air وهي القدرة على الاتصال بأكثر من شاشة خارجية، كما يأتي هذا الحاسوب مع مجموعة متنوعة من المنافذ؛ إذ يحتوي على ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt 4، ومقبس لسماعة الرأس، ومنفذ من نوع HDMI وفتحة لبطاقة SDXC.

وبفضل وجود فتحة لبطاقة SDXC يمكن للمصورين إخراج بطاقة SD من كاميراتهم ووضعها مباشرة في حاسوب MacBook Pro للوصول إلى صورهم بسهولة. أما منفذ HDMI فيتيح لك توصيل الحاسوب المحمول بشاشات مختلفة، كشاشات التلفاز الذكية.

عمر البطارية:

تستمر بطارية حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة لمدة تصل إلى 22 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو في تطبيق Apple TV وما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكة الواي فاي، ومع ذلك قد تلاحظ أن عمر البطارية أطول من ذلك إذا كان استخدامك يقتصر على تطبيقات لا تستهلك الكثير من طاقة البطارية.

السعر:

يُباع حاسوب MacBook Pro M3 Pro الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة بسعر يبدأ من 2499 دولارًا.