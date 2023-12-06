مايكروسوفت تعلن اشتراكًا لتلقي تحديثات ويندوز 10 المستقبلية

أعلنت مايكروسوفت أنها ستطلق برنامجًا لمَد التحديثات الأمنية الموجهة إلى نظام ويندوز 10 بعد انتهاء دعمه في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2025 المقبل.

ويسمح هذا البرنامج للمستخدمين باستقبال التحديثات الأمنية لنظام ويندوز 10 لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد عام 2025، إلا أنه سيكون مقابل اشتراك مأجور يدفعه المستخدمون الراغبون في تلقي الدعم للنظام لمدة طويلة.

وسابقًا، كان برنامج الدعم المُمدد مقتصرًا فقط على العملاء التجاريين لمايكروسوفت دون العملاء الأفراد، كما فعلت مايكروسوفت مع نظام ويندوز 7.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها مايكروسوفت ذلك البرنامج للمستخدمين جميعهم، مما يعني أن الأفراد الذين يستخدمون نظام ويندوز 10 على أجهزتهم الشخصية سيكونون قادرين على الدفع مقابل الدعم المُمدد بعد عام 2025، إذا كانوا لا يريدون الترقية إلى ويندوز 11.

ولم تكشف الشركة عن المعلومات الخاصة بالتسعير حتى الآن، إلا أن وثيقة الدعم المنشورة اليوم عبر موقعها الرسمي تشير إلى أن العملاء من الأفراد والمؤسسات سيكونون قادرين على الانضمام إلى البرنامج مقابل اشتراك يُحصّل سنويًا.

وأكدت مايكروسوفت أنها ملتزمة بموعد انتهاء الدعم الخاص بويندوز 10 في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2025 المقبل، ولا يوجد لديها خطط لمدّه، مما يعني اضطرار العملاء إلى الاشتراك في برنامج الدعم الممدد بدايةً من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 للحصول على التحديثات الأمنية الشهرية، وإلا ستكون أجهزتهم مهددة بالثغرات التي ستُكتشف لاحقًا بعد انتهاء الدعم رسميًا.

ومع الدعم المُمدد، ستوفر مايكروسوفت التحديثات الأمنية فقط، ولن تصدر الشركة أي تحسينات أو مزايا جديدة لويندوز 10.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا أن عملاء الشركات سيكون لديهم خيار تحويل أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز 10 إلى أجهزة تعمل بنظام ويندوز 365 لتشغيل ويندوز 11 سحابيًا، إن كانت تلك الأجهزة غير مؤهلة للترقية إلى ويندوز 11.

ويأتي إعلان مايكروسوفت وسط تقارير تشير إلى عزمها إطلاق ويندوز 12 القادم خلال عام 2024.