مايكروسوفت تعتزم إطلاق متجر تطبيقات لهواتف آيفون

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق متجر تطبيقات جديد مخصص لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وقال فيل سبنسر، رئيس قسم إكس بوكس لألعاب الفيديو في الشركة، إن مايكروسوفت تجري محادثات مع شركاء آخرين للمساعدة في إطلاق متجر ألعاب للهواتف المحمولة لمنافسة متجري آبل وجوجل.

ولم يحدد سبنسر موعدًا محددًا لإطلاق متجر مايكروسوفت المنتظر، إلا أن تقارير سابقة أفادت بأن ذلك سيكون خلال عام 2024 المقبل.

ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن آبل ستكون مجبرة على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات والألعاب من المتاجر والمصادر الخارجية دون التقيد بمتجر آب ستور الخاص بها، وهي عملية تُعرف باسم “التحميل الجانبي”.

ولن تستطيع آبل فرض رسوم خاصة على التطبيقات والألعاب خارج متجر آب ستور، أو استقطاع عمولات من العمليات المالية التي يجريها المستخدمون من خلالها.

ومن المفترض أن تبدأ الشركة الأمريكية إتاحة التحميل الجانبي للتطبيقات والألعاب في هواتف آيفون وأجهزة آيباد خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل.

وتولي مايكروسوفت قطاع الألعاب اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغت عائداتها من هذا القطاع ما يزيد على 15 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي السابق، وتسعى الشركة إلى زيادة عائداتها باستهداف مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على شركة أكتيفيجن بليزارد مطوّرة لعبة “كول أوف ديوتي” الشهيرة في صفقة بلغت 69 مليار دولار، لتعد بذلك أكبر صفقة في تاريخ ألعاب الفيديو.