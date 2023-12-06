شاومي تكشف عن هاتف Redmi 13C 5G

قدمت شاومي Redmi 13C 5G، وهو هاتف ذكي جديد بسعر معقول مع اتصال خلوي من الجيل التالي وكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتصميم مثير للاهتمام للجهة الخلفية مع عناصر مرصعة بالنجوم.

ويختلف هاتف Redmi 13C 5G عن هاتف Redmi 13C الذي يعمل بتقنية LTE فقط في قسمي الشرائح والكاميرا.

ويحتوي هاتف Redmi 13C 5G على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.74 بوصات وبدقة قدرها 1600×720 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتز وذروة سطوع يبلغ قدرها 600 شمعة في المتر المربع الواحد ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9.

ولا تسمح الشاشة بوجود الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الجهة السفلية منها، لذلك وضعته شاومي ضمن مفتاح التشغيل الموجود في الجانب الأيمن، في الجهة السفلية لزر التحكم في مستوى الصوت.

واعتمدت شاومي على شريحة Dimensity 6100 Plus من ميدياتيك الثمانية النوى من أجل تشغيل الهاتف مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2، وهو اختلاف ملحوظ مقارنةً بهاتف Redmi 13C.

وتقترن هذه الشريحة بمساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، في حين تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت.

وكان من الممكن الخلط بين هاتف Redmi 13C 5G وشقيقه Redmi 13C لولا الكاميرات الموجودة في الجهة الخلفية، إذ إن الجزيرة المتضمنة الكاميرات مختلفة من الناحية الشكلية.

وتحتوي الكاميرا على عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة بقياس f/1.8، في حين لم تذكر ورقة المواصفات الرسمية أو المواد الترويجية دقة العدسة المساعدة.

ووضعت شاومي الكاميرا الأمامية داخل نتوء على شكل قطرة ماء، وتأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، مما يجعلها منخفضة مقارنةً بالكاميرا الأمامية الموجودة في هاتف Redmi 13C التي تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وزودت شاومي هاتف Redmi 13C 5G ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واط عبر منفذ USB-C، مع أن الشركة توفر شاحنًا بقوة قدرها 10 واط في صندوق البيع بالتجزئة.

ويحتوي الهاتف على فتحة microSD خاصة في درج البطاقة، ويمكن أن يحتوي الجهاز أيضًا على بطاقتي اتصال SIM مع دعم متزامن لشبكة الجيل الخامس 5G.

وتشمل المواصفات الأخرى الجديرة بالملاحظة منفذ صوت بقياس قدره 3.5 ملم ونظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم MIUI 14 وحماية Gorilla Glass للشاشة.

كما أن الهاتف مقاوم للرذاذ والغبار، وهي ميزة مفيدة في الهواتف ذات الأسعار المعقولة.

ويتوفر هاتف Redmi 13C 5G بسعر 120 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت، أو 140 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت، أو 160 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت، مما يوفر للمستخدمين خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.