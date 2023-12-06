ديسكورد تطرح تطبيقها المعاد تصميمه

طرحت منصة ديسكورد تطبيقها للأجهزة المحمولة المعاد تصميمه، وهو ما يمثل خروجًا ملحوظًا عن تطبيقها لأجهزة الحواسيب، مع التركيز على التواصل والمشاركة مع الأصدقاء، مثل الرسائل المباشرة الجماعية والفردية.

ويعرض تطبيق المنصة المحدث علامات تبويب التنقل بمجرد فتح التطبيق، ومنها علامة تبويب منفصلة من أجل الخوادم والرسائل والإشعارات وعلامة تبويب “You” التي تتيح للمستخدمين تعديل الحسابات والإعدادات.

وحصل التطبيق أيضًا على وظيفة البحث العالمية الجديدة في الرسائل المباشرة، التي تبحث في جميع الرسائل والدبابيس المثبتة والمرفقات والملفات الأخرى.

وتعني هذه الميزة أنه لا يتعين عليك فتح رسالة مباشرة فردية من صديق من أجل العثور على الشيء المحدد الذي كنت تبحث عنه.

كما أصبح الوضع المظلم من أجل شاشات OLED الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة موجودًا، وتطلق عليه ديسكورد رسميًا اسم “Midnight”.

وتعد هذه التغييرات كبيرة، وإذا كنت معتادًا على سلاك أو تيمز، فإنك قد تتعرف على بعضها.

وخططت ديسكورد منذ مدة زمنية طويلة من أجل جلب تطبيقها للأجهزة المحمولة المعاد تصميمه، وذلك نظرًا إلى أن مجموعة متزايدة من مستخدمي جيل الألفية يقضون وقتًا طويلًا عبر هواتفهم الذكية مقارنةً بأجهزة الحواسيب.

وزادت مع مرور الوقت كمية المزايا التي أضافتها المنصة، واضطر تطبيقها للأجهزة المحمولة إلى إدماج كل تلك المزايا في إصدار مصغر مقارنةً بتطبيق أجهزة الحواسيب.

وتخلص التطبيق الجديد من مجموعة علامات التبويب الموجودة في الجهة السفلية وضيق نطاق الأمور إلى خوادمك ورسائلك وإشعاراتك وعلامة تبويبك فقط.

ويعني هذا أن علامة التبويب “Friend” التي كنت تنقر عليها من أجل معرفة من كان متصلًا بالإنترنت قد اختفت الآن، كما هو الحال مع علامة التبويب “Search” غير المفيدة.

وتجد الآن ضمن علامة التبويب “Messages” جميع رسائلك الجماعية والفردية المباشرة وليس حالات صديقك فقط.

وأصبحت مسألة نشر الوسائط سريعة وسهلة في التطبيق الجديد. وتمنح منصة ديسكورد المستخدمين حدًا مجانيًا من أجل تحميل الملفات مقداره 25 ميجابايت، إلى جانب مجموعة من التعديلات، مثل العرض الشبكي المنظم من أجل الصور.

ويستطيع تطبيق الأجهزة المحمولة الآن تخزين الرسائل الأخيرة من نحو 700 قناة نصية ورسالة مباشرة، مما يعني زيادة سرعة تحميل التطبيق، لأنه لا يوجد مخزن مؤقت.

ويفترض الآن أن يستغرق فتح تطبيق ديسكورد وقتًا قليلًا، وتدعي الشركة أنها قللت وقت فتح التطبيق بنسبة 43 في المئة عبر iOS وبنسبة 55 في المئة عبر أندرويد، وذلك مقارنةً بالنسخة السابقة من التطبيق.