تويتش تتوقف عن العمل في كوريا الجنوبية

تخطط خدمة بث الفيديو الشهيرة تويتش في 27 فبراير من أجل إغلاق أعمالها في كوريا الجنوبية بعد أن وجدت أن العمل في واحدة من أسواق الرياضات الإلكترونية الكبرى عالميًا مرتفع التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمة، دان كلانسي: “بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل تقليل تكاليف الشبكة أثناء عملنا في كوريا الجنوبية، مع أن تكلفة رسوم التشغيل في الدولة الواقعة في شرق آسيا كبيرة بعشر مرات مقارنةً بمعظم البلدان الأخرى، ويعد وقف العمليات في كوريا الجنوبية وضعًا فريدًا لنا”.

وأدت الرسوم المرتفعة في كوريا الجنوبية إلى معارك قانونية، إذ رفعت شركة البث العملاقة نتفليكس في العام الماضي دعوى قضائية دون جدوى ضد مزود خدمة الإنترنت الكوري الجنوبي SK Broadband من أجل تجنب دفع رسوم الاستخدام، وقضت محكمة سيول بأنه يجب على نتفليكس المساهمة في تكاليف الشبكة من أجل تمكين أعمالها الكورية البالغة قيمتها نصف مليار دولار.

وأوضح كلانسي أن تويتش حاولت خفض تكاليف شبكتها من خلال تجربة نموذج الند إلى الند، كما خفضت جودة بث الفيديو إلى دقة قدرها 720 بكسل.

وساعدت هذه الجهود الشركة في خفض تكاليف شبكتها، مع أنها لم تكن كافية. وأشارت خدمة البث المملوكة لشركة أمازون إلى أنها تعمل في كوريا الجنوبية بخسارة كبيرة، ولا يوجد طريق للمضي قدمًا من أجل إدارة الأعمال بشكل مستدام في البلاد.

وكتب كلانسي: “أريد أن أكرر أن هذا القرار كان صعبًا للغاية، ونشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه علينا اتخاذه، وتستمر كوريا الجنوبية في لعب دور خاص في مجتمع الرياضات الإلكترونية الدولي، ونحن ممتنون للغاية للمجتمعات التي بنتها كوريا الجنوبية عبر تويتش”.

وتعد الرياضات الإلكترونية ضخمة في كوريا الجنوبية، إذ تمثل الألعاب الاحترافية ظاهرة ثقافية ويتمتع اللاعبين الكبار بمكانة المشاهير.

كما أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة هم من عشاق الرياضات الإلكترونية.

وتهيمن كوريا الجنوبية على الألعاب التنافسية في جميع أنحاء العالم، خاصة في ألعاب، مثل Starcraft و League of Legends، إذ تستضيف العديد من البطولات الكبرى سنويًا.

وجمعت تويتش مليون مستخدم في كوريا الجنوبية، التي كانت أيضًا واحدة من الأسواق الشهيرة لخدمة البث المباشر.