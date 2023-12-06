أفضل الحواسيب المحمولة من لينوفو في عام 2023

تُنتج شركة لينوفو (Lenovo) العديد من الحواسيب المحمولة التي تمتاز بمواصفات مختلفة وتناسب المستخدمين من مُختلف الفئات؛ إذ تُنتج حواسيب محمولة مُصممة خصوصًا لمُحبي اللعب بألعاب الفيديو، وأخرى للمهام الكثيفة، ومنها ما هو مناسب للأعمال السهلة والمتوسطة، كما تُنتج العديد من الحواسيب التي تندرج ضمن فئة 2 في 1.

لذلك، مهما كانت المواصفات التي تبحث عنها في الحاسوب المحمول الذي ترغب في شرائه، ستجد في الغالب ما يناسب احتياجاتك من حواسيب لينوفو المحمولة.

وفيما يلي سنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل الحواسيب المحمولة من لينوفو في عام 2023:

1- حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon:

يمتاز حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Carbon المحمول بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه كيلو غرام واحدًا تقريبًا، ولكنه متين وسميك؛ إذ يبلغ سُمكه 14.95 ملم.

يضم هذا الحاسوب شاشة مضادة للوهج من نوع (IPS)، بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920X1200 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يبلغ 400 شمعة/ المتر المربع. كما يضم كاميرا ويب يمكنها التصوير بدقة عالية قدرها 1080 بكسلًا.

يعمل Lenovo ThinkPad X1 Carbon بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-1280P)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُباع Lenovo ThinkPad X1 Carbon بسعر قدره 1123 دولارًا، ويُعدّ اختيارًا مناسبًا لأي شخص يبحث عن حاسوب للعمل يمكن استخدامه لأداء المهام الكثيفة والمتوسطة.

2- حاسوب Lenovo Legion 5 Pro:

يُعدّ Lenovo Legion 5 Pro من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب، فهو يأتي بمواصفات قوية، ويتمتع بسرعة الأداء والسلاسة. ويضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتمتاز بسطوع قدره 500 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية Dolby Vision و HDR 400 وتُظهر ألوانًا واضحة؛ مما يُحسّن تجربة اللعب بألعاب الفيديو.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 7 5800H) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForce RTX)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويحتوي على وضع يُسمى (Auto-Detect) ومزايا أخرى لتحسين أداء النظام تلقائيًا، وجعل تجربة اللعب غامرة وسلسة.

من ناحية أخرى، عزّزت لينوفو حاسوب Legion 5 Pro بتقنية (Legion Coldfront 3.0) الخاصة بالشركة، التي تضمن عدم ارتفاع حرارة الحاسوب أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يأتي حاسوب لينوفو Legion 5 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويُباع بسعر قدره 1514 دولارًا.

3- حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Extreme:

يضم حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Extreme شاشة من نوع (LCD) بقياس قدره 15.6 بوصة، وبدقة قدرها 1920×1080 بكسلًا، وتدعم تقنية HDR و Dolby Vision، ويضم هذا الحاسوب مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos لتوفير تجربة استماع غامرة وصوت واضح ونقي.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثامن من معالج (Intel Core i7-8750H) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يمتاز هذا الحاسوب باحتوائه على العديد من المنافذ المختلفة للمساعدة في توصيل جميع الأجهزة الخارجية التي تحتاج إلى استخدامها مع الحاسوب، فهو يحتوي على منفذ من نوع HDMI، ومقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، وعدّة منافذ من نوع USB-C.

يُباع حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Extreme بسعر قدره 745 دولارًا.

4- حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Nano:

يضم حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Nano شاشة من نوع (IPS) بقياس قدره 13.3 بوصة، وبدقة قدرها 2160×1350 بكسلًا، ويضم كاميرا ويب تدعم التصوير بدقة قدرها 1080 بكسلًا؛ مما يجعلها مناسبة للمكالمات المرئية. ويدعم هذا الحاسوب تقنية Dolby Atmos لتوفير صوت محيطي يأتي من كل الاتجاهات.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i5-1340P)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Integrated Intel Iris X9)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب Lenovo ThinkPad X1 Nano بسعر يبدأ من 1102 دولار

5- حاسوب Lenovo Yoga Book 9i:

يضم حاسوب لينوفو Yoga Book 9i شاشتين من نوع (OLED) يبلغ قياس كل منهما 13.3 بوصة، وكلتا الشاشتين تأتيان بدقة قدرها 2880×1800 بكسل، وبسطوع قدره 400 شمعة/ المتر المربع، وتمتازان بحافات ضيقة من الجوانب الأربعة مع دعم تقنية (HDR)، وتقنية (PureSight)، وتقنية (Dolby Vision)، كما يدعم هذا الحاسوب تقنية (Dolby Atmos) لتوفير صوت محيطي.

يعمل حاسوب Lenovo Yoga Book 9i بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-U15) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris X)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويحتوي هذا الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDRX) بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع (PCIe SSD Gen4) بسعة قدرها 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يُباع حاسوب لينوفو Yoga Book 9i بسعر يبدأ من 2000 دولار أمريكي، ويمكنك تعرّف جميع مواصفاته في مقال: مراجعة شاملة لحاسوب Lenovo Yoga Book 9i.