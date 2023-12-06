آبل تقترب من إطلاق تحديث iOS 17.2 المنتظر لهواتف آيفون

أطلقت آبل النسخة التجريبية الأخيرة من تحديث iOS 17.2 استعدادًا لطرحه لكافة مستخدمي هواتف آيفون قريبًا.

ويُعد التحديث المنتظر أبرز التحديثات الفرعية التي ستتيحها آبل للمستخدمين منذ إطلاق نظام iOS 17 قبل عدة أشهر.

ووفقًا لسجل التغييرات الذي نشرته آبل بالتزامن مع طرح النسخة التجريبية الأخيرة من التحديث، فإن التحديث سيضيف إلى هواتف آيفون تطبيق تدوين اليوميات “جورنال Journal” الذي يساعد المستخدمين في تسجيل المذكرات الشخصية، التي ثبت أن لها أثرًا إيجابيًا في الصحة النفسية، وهو يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تقديم اقتراحات مخصصة للمستخدمين.

ويضيف التحديث المنتظر تحسينات في تطبيقات النظام الأساسية، ومنها تطبيقات الرسائل والطقس والساعة والمساعد الصوتي سيري، بالإضافة إلى بعض التعزيزات الأمنية.

ويوفر التحديث بعض المزايا الحصرية لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ومنها إضافة خيار الترجمة لزر الإجراءات، وإضافة ميزة التقاط الفيديو المكاني الذي يُعرض باستخدام نظارة آبل فيجن برو، وتحسين أداء الكاميرا المكبرة عند التقاط العناصر الصغيرة البعيدة.

ويصلح تحديث iOS 17.2 بعض المشكلات في هواتف آيفون، ومنها مشكلة تمنع شحن هواتف آيفون لاسلكيًا في بعض السيارات، كما أضافت آبل دعم الشواحن اللاسلكية بمعيار Qi2 إلى جميع إصدارات آيفون 13 وآيفون 14.

وكانت آبل قد صرحت في وقتٍ سابق بأن تحديث iOS 17.2 القادم سوف يصلح أيضًا مشكلات في اتصال واي فاي في هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 17 بعد شكاوى من بطء الاتصال أو انقطاعه.