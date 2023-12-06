آبل تحذر الهند بسبب الشاحن المشترك

أبلغت آبل الهند أن أهدافها للإنتاج المحلي قد تتضرر إذا اتبعت نيودلهي الاتحاد الأوروبي وطلبت أن تحتوي أجهزة آيفون الحالية على منافذ شحن عالمية.

واطلعت وكالة رويترز على وثيقة حكومية تظهر أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تضغط من أجل الإعفاء أو التأجيل.

وتريد الهند تنفيذ قاعدة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب أن تحتوي الهواتف الذكية على منفذ الشحن العالمي USB-C، وقد أجرت محادثات مع الشركات المصنعة بخصوص تقديم هذا الشرط بحلول شهر يونيو 2025 في الهند، أي بعد ستة أشهر من الموعد النهائي في الاتحاد الأوروبي.

ووافقت جميع الشركات المصنعة، ومنها سامسونج، على خطة الهند، مع أن آبل تتراجع عن ذلك. وقدمت آبل لسنوات عديدة منفذ الموصل الفريد Lightning عبر أجهزة آيفون.

ويقدر الاتحاد الأوروبي أن حل الشاحن الواحد قد يوفر نحو 271 مليون دولار من أجل المستهلكين، وأوضحت الهند أن هذه الخطوة قد تقلل من النفايات الإلكترونية وتساعد المستخدمين.

وطلبت الشركة في اجتماع مغلق يوم 28 نوفمبر برئاسة وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من المسؤولين إعفاء النماذج الحالية من أجهزة آيفون من القواعد، محذرة من أنها قد تواجه صعوبة في تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بموجب خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في الهند.

وتعد خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج مشروعًا رئيسيًا لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وتقدم لمصنعي الأجهزة الإلكترونية في الهند حوافز مالية من أجل الاستثمارات الجديدة ومبيعات الهواتف الإضافية كل عام.

واستخدم موردو آبل، مثل فوكسكون، هذه الخطة على نطاق واسع من أجل توسيع تصنيع آيفون في البلاد.

وقالت آبل ضمن الاجتماع: “لن نتمكن من تحقيق أهداف الحوافز المرتبطة بالإنتاج إذا طبقت اللائحة على النماذج السابقة للهواتف المحمولة”.

ولم تحدد آبل كيفية تأثر الإنتاج خلال الاجتماع، وقررت وزارة تكنولوجيا المعلومات مراجعة طلبها والتوصل لاحقًا إلى قرار.

ويُنظر إلى الهند على أنها حدود النمو التالية لشركة آبل بعد الصين. وقدر المحلل الشهير مينغ تشي كو أن نحو 14 في المئة من إنتاج آيفون في عام 2023 قد يكون من الهند، ومن المقرر أن يرتفع الرقم في العام المقبل إلى نحو 25 في المئة.

وتتمتع تشكيلة آيفون 15 بمنفذ الشحن العالمي الجديد، وأظهرت الوثيقة أن الشركة أبلغت المسؤولين الهنود في الاجتماع أنه لا يمكن تغيير تصميم المنتجات السابقة.

ويفضل المستهلكون في السوق الهندية شراء النماذج القديمة من أجهزة آيفون التي ينخفض سعرها مع عمليات الإطلاق الجديدة، وقد يؤدي سعي الهند إلى استخدام الشاحن المشترك في النماذج القديمة إلى إلحاق الضرر بأهداف آبل.