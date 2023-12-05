ExpressVPN تجلب الخصوصية إلى Apple TV

أصدرت ExpressVPN تطبيقًا لنظام التشغيل tvOS 17، مما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمة إعادة توجيه حركة المرور عبر أجهزة Apple TV.

وتُعد مشاهدة المحتوى المقفل بالمنطقة ميزة مهمة توفرها شبكات VPN، مع أن مستخدمي أجهزة Apple TV لم يكونوا قادرين حتى وقت قريب على استخدام هذه الميزة.

ولم يتمكن مستخدمو Apple TV قبل تقديم tvOS 17 من إعداد تطبيق VPN مباشرة عبر أجهزة البث، وكان عليهم بدلًا من ذلك الاعتماد على إعداد جهاز التوجيه من أجل استخدام هذه الوظيفة.

ويسمح التطبيق لمستخدمي Apple TV بالاتصال بالخوادم في أي دولة من الدول المضمنة ضمن التطبيق البالغ عددها 105 دول حول العالم، وذلك لكي يشاهدوا العروض والأفلام وتوضيح أن عنوان بروتوكول الإنترنت المبلغ عنه للخوادم الخارجية ليس ملكًا لهم.

وأضافت آبل دعم VPN من جهة خارجية إلى tvOS 17، وذلك من أجل السماح لمستخدمي التعليم والمؤسسات بالوصول إلى الشبكات الخاصة.

ولم تعرض آبل بشكل صريح إمكانية استخدام مالكي الأجهزة لهذه الميزة، مع أن ExpressVPN قررت السير في هذا الطريق على أي حال.

وتسمح شبكة VPN للمستخدمين بتحويل حركة المرور عبر الإنترنت من خلال الخوادم الموجودة في بلدان أخرى.

وتقفل خدمات البث في كثير من الأحيان المحتوى جغرافيًا، الأمر الذي يحد من الوصول إليه داخل بلدان معينة، وذلك من أجل أغراض الترخيص.

وتتيح شبكة VPN للمستخدمين رؤية المحتوى القابل للعرض في بلدان أخرى، مما يؤدي إلى توسيع مكتبة المحتوى.

وسمحت آبل للمستخدمين من خلال إضافة دعم VPN من جهة خارجية بالاتصال بخدمة VPN المعدة عبر Apple TV، وذلك دون الحاجة إلى تغيير الأشياء عبر جهاز التوجيه.

ويعني ذلك أن حركة مرور الويب الخاصة بجهاز Apple TV هي التي تتأثر فقط، وتظل الأجهزة الأخرى تصل إلى الإنترنت بالشكل المعتاد.

ويظهر تطبيق ExpressVPN في إصدار Apple TV من متجر التطبيقات، مع قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام مسح رمز الاستجابة السريعة عبر أجهزة آيفون أو إدخاله يدويًا.

وتستخدم ExpressVPN بروتوكولها المسمى Lightway VPN من أجل ضمان الموثوقية والسرعات المتسقة.