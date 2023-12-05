Epic Games توسع آفاق فورتنايت من خلال ليغو

تخطط شركة Epic Games هذا الأسبوع من أجل إصدار الثمرة الأولى لشراكتها مع شركة ليغو عبر لعبة فورتنايت، مما يوسع آفاق فورتنايت بشكل كبير.

ووصفت التجربة الهجينة بأنها مغامرة ليغو من أجل البقاء على قيد الحياة، وتظهر يوم الخميس 7 من ديسمبر للمرة الأولى.

وصممت Epic Games تجربة فورتنايت ليغو للأعمار التي تبلغ 10 سنوات فما فوق، ومن المحتمل أن يتوقع اللاعبون عالمًا كبيرًا من الألعاب المتعددة اللاعبين يشتمل على عناصر بناء من ألعاب ليغو.

وتشجع تجربة فورتنايت الجديدة الملائمة للأطفال الإبداع والتجريب والتعاون من خلال اللعب، الأمر الذي قد يقدم تجربة مختلفة تمامًا عن تجربة المعركة الملكية.

ولم تنشر الشركتان الكثير بخصوص ما يمكن توقعه من طريقة اللعب أو الخريطة أو آلياتها، باستثناء بعض الصور التشويقية العامة.

وأعلنت Epic Games وليغو في شهر أبريل من العام الماضي شراكتهما للمرة الأولى، وأوضحت الشركتان في ذلك الوقت أنهما تتعاونان من أجل بناء مكان ممتع للأطفال للعب في عالم الميتافيرس في تعاون طويل الأمد.

وقدمت شركة Epic Games في المدة التي سبقت إطلاق فورتنايت ليغو 1200 نوع من جلود ليغو في لعبتها الخاصة، التي دخلت موسمًا جديدًا.

ويتضمن ذلك نسخة ليغو من بعض كلاسيكيات فورتنايت، مثل Peely و Raven و Cuddle Team Leader.

ولا تمثل فورتنايت ليغو التجربة الأولى لشركة Epic Games من أجل التقرب من اللاعبين الشباب، إذ تُعد لعبة فورتنايت العادية مناسبة للأطفال، مع أن Epic Games وجدت نفسها في موقف صعب مع المنظمين بخصوص كيفية تعاملها مع قاعدة اللاعبين الشباب.

وفرضت لجنة التجارة الفيدرالية في العام الماضي غرامة على Epic Games بقيمة قدرها 520 مليون دولار بعد أن جذبت التصميمات ذات الأنماط الداكنة في متجرها داخل اللعبة اللاعبين الشباب من أجل إجراء عمليات الشراء.

وفحصت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا طريقة تعامل الشركة مع سلامة اللاعبين الصغار، وهي المخاوف التي دفعتها إلى إضافة “الحسابات المقصورة”، التي تضع قيودًا خاصة على حسابات اللاعبين الذين لم يبلغوا السن الكافي من أجل تقديم الموافقة الرقمية.

وتتطلع Epic Games إلى وضع أساس متين من أجل رؤيتها الواسعة للألعاب عبر الإنترنت على المدى الطويل من خلال الشراكة مع ليغو في لعبة بناء تعاونية.