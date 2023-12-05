ون بلس تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد OnePlus 12

كشفت شركة ون بلس الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الرائد الجديد OnePlus 12 مع تحسينات شملت كافة جوانب الهاتف مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويحمل هاتف OnePlus 12 الجديد التصميم نفسه الخاص بالإصدار السابق دون تغييرات ملحوظة، فهو مغلف بالزجاج من الأمام والخلف، مع إطار معدني، ودعم خاصية IP65 لمقاومة رذاذ الماء والأتربة.

ويأتي الهاتف بشاشة مميزة قياسها 6.8 إنشات من نوع أولِد بدقة 1440 × 3168 بكسل، تعطي كثافة بكسلات قدرها 510 بكسل لكل إنش، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا وفقًا للمحتوى المعروض في الشاشة، كما تصل نسبة السطوع القصوى فيها إلى 4500 شمعة.

ويضم الهاتف نظام الكاميرا نفسه الموجود في هاتف ون بلس أوبن (OnePlus Open) القابل للطي، حيث تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجابكسل بحساس سوني LYT-808، ونظام التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري حتى 3 مرات، وكاميرا واسعة المجال بدقة 48 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الكاميرات الموجودة في هاتف OnePlus 12 تعتمد على تقنيات لمعالجة الصور من شركة Hasselblad السويدية المتخصصة في صناعة البصريات.

ويعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 مع ذاكرة عشوائية بحجم يتراوح بين 12 و 24 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين مساحتها تبدأ من 256 جيجابايت حتى تيرابايت، ونظام تبريد غرفة البخار (Vapor Chamber) للحفاظ على أداء مستقر للهاتف في أثناء المهام الثقيلة.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس وواي فاي 7 وبلوتوث 5.4 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ويحتوي على سماعتي ستريو، وبطارية بسعة 5400 ميلي أمبير، مع شاحن سريع بقوة 100 واط، كما يدعم الهاتف خاصيتي الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. ويتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والأخضر.

وتطرح الشركة الصينية هاتفها الذكي الجديد بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي، ويبدأ إطلاقه أولًا في السوق الصينية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما سيكون متاحًا في الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق.