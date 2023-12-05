هواوي تطلق أكبر جهاز لوحي في تاريخها

بدأت شركة هواوي بالتشويق لمجموعة جديدة من منتجاتها ستطرحها في الأسواق قريبًا، ومن أبرزها: الجهاز اللوحي (MatePad Pro) بقياس قدره 13.2 بوصة، الذي يُعد أكبر جهاز لوحي تقدمه هواوي حتى الآن، ويشير إلى أن الشركة تضاعف جهودها في صناعة الأجهزة اللوحية، وسيحدث ذلك في حفل إطلاق عالمي جديد سيُعقد في دبي يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 من ديسمبر 2023.

عقد من التميّز في سوق الأجهزة اللوحية:

يشهد سوق الأجهزة اللوحية العالمي تقلصًا منذ عام 2016، وذلك بسبب ظهور الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، والحواسيب المحمولة الخفيفة الوزن. ولكن هواوي ظلت موجودة في سوق الأجهزة اللوحية الذي تخلّت عنه العديد من الشركات، بل واصلت أيضًا الابتكار والتطوير على مستوى عالٍ، وأطلقت مجموعة واسعة من المنتجات الرائدة لإنعاش السوق.

وقد أدى هذا العقد من الاستثمار والابتكار إلى تقديم شركة هواوي عشرات الآلاف من براءات الاختراع، والعديد من التقنيات المتطورة التي توفر أدوات إنتاجية قوية للأجهزة اللوحية لأول مرة، مما أتاح للشركة الاستمرار في ريادة القطاع.

ابتكار أدوات إنتاجية جديدة تمامًا:

تتجاوز الشحنة العالمية لأجهزة هواوي اللوحية الآن 100 مليون وحدة، وهو دليل على استثمار الشركة المستمر في هذا السوق.

لقد أدركت شركة هواوي أهمية الأجهزة اللوحية كأجهزة ترفيهية، ولهذا السبب ابتكرت الشركة أجهزة لوحية من سلسلة (MediaPad M) بميزات سمعية وبصرية متطورة، وقد تلقت ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستخدمين، وساعدت في تعزيز سوق الأجهزة اللوحية.

ومع تغير الزمن، أدركت هواوي الطلب على الأدوات المكتبية وأدوات الإنتاجية المستخدمة أثناء التنقل، وأضافت مزايا جديدة في أجهزتها اللوحية، مثل: مزية (App Multiplier) في جهاز (MediaPad M6) ومزية (Multi-Screen Collaboration) في جهاز (MatePad Pro 10.8)، وتضع هذه المزايا معيارًا جديدًا للإنتاجية أثناء التنقل.

كما يأتي جهاز (MatePad Pro 11) مزودًا بتطبيقات مبتكرة، مثل: PC Application Engine، وHUAWEI Notes، مما عزز هذه الإمكانيات بشكل أكبر.

وقدمت هواوي في جهاز (MatePad Pro) بقياس قدره 12.6 بوصة تصميم فريد من نوعه، وجاء جهاز (MatePad Pro 11) مزودًا بهوائي عائم مخفي ساعد في تحسين أداء الإشارة.

وشهدت إمكانات العرض والصوت في أجهزة هواوي اللوحية أيضًا ترقيات كبيرة على مر السنين لتوفير مستوى جديد تمامًا من الانغماس. كل هذا يوضح نهج الشركة الموجه نحو المستهلك في ابتكار المنتجات لتوفير وظائف سهلة الاستخدام وقوية.

بث الحياة مجددًا في سوق الحواسيب المحمولة:

لا تُعد الحواسيب المحمولة من هواوي أقل إثارة للإعجاب من الأجهزة اللوحية، حيث تقدم مجموعة غنية من المزايا. وقد استفاد قسم الحواسيب في هواوي من تجارب الشركة في مجالات المنتجات الاستهلاكية الأخرى وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء مجموعة منتجات فريدة من نوعها.

لقد جمعت هواوي بين الجماليات المذهلة والتقنيات الرائدة، مثل: SuperTurbo، وHUAWEI Metaline Antenna والتصميم البسيط والتفاعلات الذكية والأداء المطلق. على عكس الحواسيب التقليدية، تمكنت أجهزة حواسيب هواوي من تجميع هذه المجموعة الواسعة من الإمكانات في تصميم بسيط.

يعود نجاح هواوي في أسواق الأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة إلى حد كبير إلى نهج الشركة الذي يركز على المستخدم والتزامها بالتميز في جميع المجالات، بدءًا من الحرفية مرورًا بتقديم أحدث التقنيات ووصولًا إلى بناء منظومة تقنية متكاملة، وهذا مكن هواوي من أن تكون رائدة في صناعة الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.

بينما تحتفل هواوي بالذكرى السنوية العاشرة لإصدارها أول جهاز من أجهزتها اللوحية، يُعد جهاز (MatePad Pro 13.2) القادم بمثابة شهادة على إرثها، حيث يضم العديد من التقنيات المبتكرة التي ستشكل مستقبل سوق الأجهزة اللوحية.

بدأ العد التنازلي للابتكار الرائد. استمتع بتجربة عالم ينكشف فيه جوهر الجمال يوم 12 ديسمبر.#Huawei #ComingSoon #CreationOfBeauty pic.twitter.com/CqdfsDfYiD — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) December 4, 2023