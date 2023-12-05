هواوي تطرح هاتفها الجديد Enjoy 70

طرحت هواوي هاتفها الجديد Enjoy 70 في السوق الصينية، إذ اعتمدت الشركة جماليات التصميم من سلسلة P60 الرائدة مع دمج مواصفات الفئة المتوسطة.

ويحتفظ هذا النموذج الجديد بالشاشة الكبيرة والبطارية القوية، وذلك بناءً على نجاح النموذج السابق Enjoy 60.

ويتميز هاتف Enjoy 70 بشاشة من نوع LCD على شكل دمعة بقياس قدره 6.75 بوصات مع دقة قدرها 720×1600 بكسل.

والجدير بالذكر أن القائمة الرسمية عبر منصة Vmall من هواوي تحذف التفاصيل المتعلقة بمعدل التحديث، مما يعني معدل تحديث تقليدي قدره 60 هرتزًا للشاشة.

ولجأت هواوي إلى معالجها القديم Kirin 710A من أجل تشغيل جهاز Enjoy 70، مما يعني عدم وجود دعم لاتصال الجيل الخامس 5G.

وزودت هواوي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ويأتي بخياري تخزين هما 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ويحتوي جهاز Enjoy 70 على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة قدرها 22.5 واطًا. ويأتي الهاتف مزودًا سابقًا بنظام التشغيل Harmony OS 4.

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويحتوي الجهاز على مستشعر بصمة جانبي من أجل الأمان. ويأتي الهاتف مزودًا بمزايا أخرى، مثل الشبكة اللاسلكية والبلوتوث 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

ويوجد زر “Enjoy X” ضمن إطار الجانب الأيسر من الجهاز، الذي يمكن استخدامه من أجل عرض شبكة من تسعة تطبيقات تستخدم بشكل متكرر.

كما يدعم الزر الضغط لمدة طويلة والنقر المزدوج من أجل تشغيل التطبيقات والوصول إلى الوظائف الأخرى.

ويأتي هاتف هواوي الجديد Enjoy 70 بخيارين، إما 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية بسعر قدره 1199 يوانًا (نحو 170 دولارًا)، أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية بسعر قدره 1399 يوانًا (نحو 195 دولارًا).

ويتاح الهاتف الذكي للطلب الأولي في الصين من خلال VMall، مع أن هواوي لم تؤكد بعدُ توفره في بلدان أخرى.