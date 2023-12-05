مقارنة بين سماعتي FreeBuds Pro 3 و Galaxy Buds2 Pro

تُعدّ سماعتا Freebuds Pro 3 من هواوي و Galaxy Buds2 Pro من سامسونج، من أفضل السماعات اللاسلكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ومن الخيارات المفضلة لدى مُستخدمي أجهزة أندرويد بشكل خاص.

تمتاز كلتا السماعتين بالتصميم الأنيق، وعمر البطارية الطويل، وتدعمان مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ومقاومة الماء، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي سنوضحها في المقارنة التالية بين سماعتي Galaxy Buds2 Pro و Freebuds Pro 3:

التصميم:

تأتي سماعات Galaxy Buds2 Pro بتصميم دائري مشابه لتصميم طراز Galaxy Buds2 لكنها أصغر قليلًا وأخف وزنًا. وتأتي في علبة مربعة الشكل مع حافات منحنية، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والبنفسجي (Bora Purple).

أما سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 فتأتي بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم سماعات سامسونج وتتضمن سيقان قصيرة، وتأتي في علبة تشبه شكل كبسولة الدواء، وتتوفر بلونين، هما: الأبيض الخزفي (Ceramic White)، والأخضر.

تمتاز سماعات سامسونج Buds2 Pro بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX7، وهذا يعني أنها مناسبة لممارسة الرياضات القوية التي تتسبب بإفراز الكثير من العرق، كما تتحمل هذه السماعات الأمطار الغزيرة. أما سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 فتمتاز بقدرتها على مقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54.

جودة الصوت والمزايا الأساسية:

تُنتج سماعتا FreeBuds Pro 3 و Galaxy Buds2 Pro صوتًا واضحًا ونقيًا ومتوازنًا، وكلتا السماعتين مناسبتان للاستخدام أثناء إجراء المكالمات الهاتفية الطويلة، وستلاحظ أن الصوت واضح دون أي تشويش أو تقطيع.

كلتا السماعتين تدعمان مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، مما يسمح لك بالاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة بوضوح دون أن تؤثر الضوضاء المحيطة بك في جودة الصوت.

وقد تحسّنت هذه المزية بنسبة تبلغ 50% في سماعات FreeBuds Pro 3 مقارنة بالطراز السابق. وتعمل خوارزمية إلغاء الضوضاء التكيّفية المحدّثة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مزية إلغاء الضوضاء النشطة مع نظام إلغاء الضوضاء الهجين الثلاثي الميكروفونات (tri-mic hybrid noise cancellation system) لتعرّف مستوى الضجيج المحيط بك بدقة، وضبط مستوى إلغاء الضوضاء وفقًا لذلك.

أما سماعات سامسونج Buds2 Pro فتمتاز بدورها في إلغاء الضوضاء الناتجة عن المحادثات، وصوت مكيف الهواء وأصوات السيارات، وأي نوع من الضوضاء الأخرى المحيطة بك. وتحتوي هذه السماعات على مزية تكتشف صوتك وتخفض مستوى الصوت الذي تستمع إليه، وتتيح وضع الشفافية تلقائيًا عند إجراء محادثة مع شخص آخر أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

عمر البطارية:

تتمتع سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 بعمر بطارية يبلغ ست ساعات ونصف بعد الشحن الكامل، ويبلغ 31 ساعة مع علبة الشحن عند تعطيل مزية إلغاء الضوضاء. وفي حال تفعيل مزية إلغاء الضوضاء، فسيصبح عمر البطارية أربع ساعات ونصف بعد الشحن الكامل، ويبلغ 22 ساعة مع علبة الشحن.

أما سماعات سامسونج Galaxy Buds2 Pro فتستمر بالعمل لمدة تصل إلى خمس ساعات مع تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة، ولكن عند إيقاف تشغيلها تستمر السماعات بالعمل لمدة أطول قليلًا تصل إلى ثماني ساعات، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة مع علبة الشحن.

السعر :

تُباع سماعات هواوي FreeBuds Pro 3 بسعر قدره 799 ريالًا سعوديًا، وتُباع سماعات سامسونج Galaxy Buds2 Pro بسعر قدره 599 ريالًا سعوديًا.