ماستركارد تطلق مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي

أطلقت ماستركارد أداة تسوق جديدة بالذكاء الاصطناعي تسمى Shopping Muse صممتها الشركة من أجل مساعدة المستخدمين في الحصول على توصيات مخصصة للمنتجات.

وتشغل الأداة Dynamic Yield، وهي شركة تخصيص استحوذت عليها ماستركارد في شهر أبريل من عام 2022.

وتشير الشركة إلى أن الفكرة الكامنة وراء Shopping Muse هي إحداث ثورة في كيفية بحث العملاء عن المنتجات واكتشافها في القائمة الرقمية لمتاجر التجزئة.

وتأخذ الأداة اللغة العامية للمستخدمين وتحولها إلى توصيات مخصصة للمنتج. وتستطيع Shopping Muse فهم الاتجاهات والعبارات الحديثة.

كما يمكنك طرح أسئلة على الأداة، مثل “ما الذي يجب أن أرتديه من أجل حضور حفل زفاف صيفي؟” أو “هل يمكنك التوصية بقطع لخزانة ملابس بسيطة؟”.

وتبحث Shopping Muse في سياق تجربة التسوق للمستخدم، والسؤال المباشر المطروح عليها ومحتوى المحادثة؛ وذلك من أجل تقديم توصيات خاصة.

وتستخدم الخوارزميات بيانات من قائمة منتجات بائع التجزئة، إلى جانب سلوك المتسوق في الموقع، مثل النقر على منتجات معينة وإضافة المنتجات إلى عربات التسوق.

وتنظر خوارزميات ماستركارد أيضًا في الرغبات الفعلية والمعروفة التي يوضحها المستهلك.

وقد تأخذ الخوارزميات في الحسبان سجلّ الشراء والتصفح السابق لدى بائع تجزئة معين إذا سجل المستخدم الدخول، مثل عمليات الشراء التي أجراها شخصيًا وربطها بحسابه من خلال تزويد أمين الصندوق برقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

كما يمكن لأداة Shopping Muse أيضًا التوصية بالعناصر حتى عندما لا يتمكن المستخدم من العثور على الكلمات التي تصف ما يبحث عنه.

وتوضح ماستركارد أنه يمكن لتجار التجزئة التوصية بالمنتجات ذات الصلة بناءً على أوجه التشابه المرئية مع المنتجات الأخرى، حتى لو كانت تفتقر إلى العلامات التقنية الصحيحة، وذلك باستخدام أدوات تعرف الصور المتقدمة والمتكاملة.

وتعد الموضة حالة الاستخدام الأولى لأداة ماستركارد الجديدة، مع أن الشركة توضح أن هذه التكنولوجيا قد تمتد إلى فئات أخرى، مثل الأثاث والبقالة.

وقالت الشركة: “يمنح التخصيص الأشخاص تجارب التسوق التي يريدونها، ويعد الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي بمنزلة المفتاح من أجل جلب تجربة تسوق غامرة وخاصة”.

وأضافت: “نلبي معايير المستهلك ونجعل تجربة التسوق ذكية وسلسة من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في Shopping Muse”.