فيات تعلن سيارتها الكهربائية الصغيرة الحجم 500e

أعلنت شركة ستيلانتس سيارة فيات 500e لعام 2024 الجديدة كليًا، وهي سيارة كهربائية صغيرة الحجم وبأسعار معقولة قد تكون الحل المثالي للأشخاص الذين لا يحبون سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الكهربائية الكبيرة الحجم.

وتعد سيارة فيات 500e مثالًا على نوعية السيارة التي تعد منطقية جدًا من أجل المدن وربما بعض الضواحي، إذ إنها كهربائية، ولذلك لن تنشر التلوث في الهواء.

كما أنها صغيرة الحجم، لذا فإنها تَشغل مساحة قليلة، وهي قليلة الخطورة على المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من الأشخاص الذين يتشاركون الطريق.

ويبدأ سعر السيارة من 34095 دولارًا، وتحصل في المقابل على مدى يصل إلى 240 كم عبر بطارية تبلغ قدرتها 42 كيلوواط ساعي، وهو ما يبدو قليلًا مقارنة بالعديد من السيارات الكهربائية الطويلة المدى الموجودة في السوق.

ويصبح المدى منطقيًا عندما تفكر في نوعية الشخص الذي قد يكون مهتمًا بهذه السيارة الكهربائية، ونوعية القيادة.

وتتضمن فيات 500e ميزة تسمى نظام التنبيه الصوتي للمركبة، وهو تحذير صوتي قياسي مطلوب من جميع المركبات الكهربائية، وأضافت الشركة إلى هذا النظام لمسة إيطالية، إذ إن التنبيه الصوتي هو مقطوعة موسيقية كلاسيكية تسمى “The sound of 500”.

وقالت الشركة: “يمنحك اللحن الحصري لمسة الثقافة الإيطالية خلال اللحظات الأولى من كل رحلة”.

ويمنحك محرك السيارة قوة قدرها 117 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران. وتستطيع السيارة الكهربائية الصغيرة التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 8.5 ثوانٍ.

وتوفر فيات شاحنًا منزليًا مجانيًا من المستوى الثاني من شركة Free2Move التابعة لها.

وتقبل سيارة 500e الشحن بقدرة تبلغ 85 كيلوواط بصفته الحد الأقصى، مما يعني عدم وجود شحن التيار المباشر الفائق السرعة.

ويعني ذلك حصول مالك السيارة على 50 كم من المدى بعد الشحن لمدة خمس دقائق، في حين يمكن شحن البطارية إلى مستوى قدره 80 في المئة خلال 35 دقيقة.

وتزن السيارة 1360 كغ، وتتوقع ستيلانتس أن هذا الرقم يجعلها السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية للركاب ذات الوزن الأخف في هذا القطاع.

وتتميز سيارة فيات 500e بثلاثة أوضاع للقيادة، وهي Normal و Range و Sherpa، الذي يزيد من كفاءة استخدام الطاقة عن طريق الحد من السرعة القصوى إلى 80 كم في الساعة مع تقليل الطاقة من مقدار يبلغ 87 كيلوواط ساعي إلى مقدار يبلغ 57 كيلوواط ساعي.